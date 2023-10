Madagascar: Tennis / ITF World Tour J30 - Ravaka Ramanantoanina en demi-finale

Les joueurs de tennis malgaches sont actuellement en quête de précieux points au Club Olympique de Tananarive (COT) dans le cadre du tournoi ITF World Tennis Tours J30. Cette compétition offre une opportunité exceptionnelle aux jeunes talents malgaches de se frotter à des compétiteurs internationaux, leur permettant ainsi d'améliorer leurs classements ITF Juniors, le tout sans avoir à supporter les coûts et les tracas des déplacements à l'étranger.

Dans le quart de finale en simple dames, Ravaka Noemie Ramanantoanina a affronté Yaryna Muzyka et a remporté la victoire en deux sets impressionnants avec un score de 6/3, 6/3. Cependant, Elisoa Andriantefihasina n'a pas eu autant de chance et s'est inclinée en deux sets secs (6/1, 6/2) face à Noémie Raoelina. En ce qui concerne le double dames, lors des demi-finales, Iriela Rajaobelina (France) et Ravaka Ramanantoanina (Madagascar) ont remporté leur match contre les soeurs malgaches Mitia et Ngotia Martinez en deux sets à 0 (6/1, 6/1). De plus, Elisoa Andriantefihasina (Madagascar) et Noémie Raoelina (France) ont battu Niyamika Balaji et Daisy Clifford en deux sets à un (7/6, 3/6, 8/10). La finale en double dames opposera donc le duo Iriela Rajaobelina (France) et Ravaka Ramanantoanina (Madagascar) à Elisoa Andriantefihasina (Madagascar) et Noémie Raoelina (France).

Du côté des hommes en quart de finale en simple, les deux joueurs malgaches, Tefy Ranja Rabarijaona et Mirija Andriantefihasina, ont malheureusement été éliminés. Cependant, Tefy Ranja Rabarijaona, en duo avec Rurik Rajini, a réussi à décrocher une place en finale en double hommes en battant Baskaran et Rishi en deux sets à un (6/0, 7/6, 10/5), lors de la demi-finale. Tefy Ranja et Rurik affronteront les Polonais Antoni Bickzyk et Karol Wyszkowski en finale, dans l'espoir de décrocher le titre.