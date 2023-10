Madagascar: Jao's Pub - Eusébia en cabaret

Besoin d'un break en fin de semaine ? Rendez-vous avec Eusébia, cette beauté du Nord, prête à enflammer la scène du Jao's Pub Ambohipo. Ce soir, l'interprète de « Tic-tac » a décidé de répondre présente à la demande de ses inconditionnels. Bien entourée, Eusébia s'appuie sur son équipe au grand complet pour le show. Évidemment, la belle chantera ses meilleurs tubes, mais aussi les plus récents. Entre les « Madagasikara », « Mamy fitiavagna » et « Ravady », la soirée s'annonce rythmée promettant ainsi un moment inoubliable jusqu'au petit matin. La chanteuse compte réserver quelques surprises à ses invités.

Du salegy comme on les aime, si son statut de fille du roi du salegy fait partie intégrante de son identité, Eusébia s'est forgée sa propre notoriété. Évidemment, sa casquette de danseuse de Jaojoby la précédant, il lui a été plus aisé de basculer dans une carrière de chanteuse. Du salegy et une multitude de variétés en combinaison, elle privilégie également les balades comme « Voady » en duo avec Elidiot, « On s'en fout » avec Dat'kotry, gagnant ainsi les cœurs des amoureux transis sans oublier les morceaux aux couleurs de la musique du terroir tels que « Dadilahinala ». Entre les chansons d'amour et ses morceaux plus engagés, elle gagne un public aussi large que son éventail musical. En attendant les festivités d'Halloween, place à la chaleur de la musique tropicale au Jao's pub. Inconditionnels, soyez au rendez-vous !