Madagascar: Kidnapping à Mangamila - Libération d'otages après le paiement de 20 millions d'Ariary

Après dix jours de captivité, deux jeunes femmes et un nourrisson de six mois, enlevés à Anjozorobe, ont finalement été libérés dans le district d'Ankazobe, non loin de la limitrophe de Betsiboka. Cette libération a été obtenue moyennant le paiement d'une rançon de 20 millions d'Ariary, un geste désespéré de la part des proches de la famille. L'échange s'est déroulé tard dans la nuit de lundi, aux alentours de 22 heures, mettant ainsi un terme à une période angoissante pour les familles des victimes.

L'enlèvement a eu lieu le vendredi 22 septembre à Fihaonana, Mangamila, dans le district Anjozorobe. Un groupe de bandits armés a brusquement fait intrusion dans le village, ciblant spécifiquement un grossiste local. Au cours de cette attaque, les assaillants ont dérobé de l'argent ainsi que des objets de grande valeur. Toutefois, ce qui a le plus inquiété la communauté locale, c'est l'enlèvement de trois personnes: une jeune femme et une mère de famille avec son bébé âgé seulement de six mois.

Les ravisseurs ont rapidement exprimé leur demande : ils exigeaient une rançon de 50 millions d'Ariary en échange de la libération des trois otages. Cette somme exorbitante a plongé les familles dans un profond désarroi. Confrontées à l'urgence de la situation, elles ont immédiatement engagé des négociations dans l'espoir de ramener les otages sains et saufs.

Au fil des négociations tendues entre les familles des otages et les ravisseurs, un accord a finalement été atteint. Selon les proches de la famille, « La rançon a été réduite à 20 millions d'Ariary, une somme encore considérable, mais nettement inférieure à la demande initiale des ravisseurs ». Les familles des victimes ont dû mobiliser rapidement les fonds nécessaires pour obtenir la libération de leurs proches, ce qui s'est avéré être un véritable casse-tête financier.

La nuit du lundi vers 22 heures, l'échange tant attendu a finalement eu lieu dans le district d'Ankazobe, à proximité de Betsiboka. Les otages ont été libérés après le paiement de la rançon, mettant ainsi fin à dix jours d'angoisse insoutenable. Les trois otages sont rentrés indemnes auprès de leurs proches le mardi suivant, soulagés d'avoir survécu à cette expérience traumatisante. Les gendarmes sont déjà lancés à la poursuite des ravisseurs, travaillant inlassablement pour identifier et capturer les responsables de cet enlèvement. Une enquête approfondie est en cours pour élucider les circonstances exactes de l'enlèvement et pour traduire en justice ceux qui en sont responsables.