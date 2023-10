Madagascar: Lutte interne contre la corruption - Le ministère de l'Economie et des Finances confirme ses avancées

Le ministère de l'Economie et des Finances renforce ses actions de lutte interne contre la corruption. Des addenda à la convention-cadre de partenariat entre ce département-clé de l'économie et le Bureau Indépendant Anticorruption ont été signés, avant-hier à la Villa La Piscine Ambohibao.

Ces addenda précisent et complètent les termes des documents-cadres de lutte contre la corruption au sein du MEF. Des documents qui concrétisent les termes de la politique interne de lutte contre la corruption (PILCC).

Lutte commune.Sur ce point d'ailleurs, le MEF a été le p er, parmi les ministères du gouvernement, à obtenir la validation de sa politique de lutte interne contre la corruption. On rappelle qu'un service de Lutte contre la Corruption a été mis en place au sein du MEF avec comme principale attribution de garantir les activités d'éducation et de prévention en matière de lutte contre la corruption ainsi que le pilotage et la coordination des structures anti-corruption dans les différents démembrements du ministère. Avec la signature de ces addenda, le MEF et le BIANCO avancent davantage dans la lutte commune contre la corruption.

La cérémonie de signature a d'ailleurs été l'occasion pour la se officielle du guide pour la prévention de la corruption dans le processus de passation des marchés publics ; à la Direction Générale de à l'Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP). Par ailleurs, dans un objectif de transparence, des éléments de la Direction Générale des Douanes ont déposé des déclarations de patrimoine de tous les agents assujettis de la Direction Générale des Douanes (DGD), ainsi que de tous les inspecteurs d'état de la Direction Générale du Contrôle Financier (DGCF).

Engagement inébranlable

En tout, cinq départements du MEF, à savoir l'Autorité de Régulation des Marchés Publics (DGARMP), la Direction Générale du Budget et des Finances (DGBF), l'Institut National de la Statistique (DGINSTAT), la Direction Générale des Impôts (DGI) et la Direction Générale des Douanes (DGD) ont apposé leur signature sur les addenda à la convention-cadre. Cette initiative souligne l'engagement inébranlable de ces départements à renforcer leurs pratiques anti-corruption, à instaurer des mécanismes de contrôle et de surveillance, à former leurs agents à la prévention de la corruption, et à promouvoir une culture organisationnelle basée sur l'éthique.

Ces actions concrètes témoignent de la détermination du MEF à créer un environnement de travail intègre, à protéger les fonds publics, et à mobiliser l'ensemble de ses départements dans la lutte commune contre la corruption, conformément aux directives du Velirano numéro 3 du président de la République. Des pas de plus vers la réalisation des objectifs de transparence et d'intégrité au sein du ministère de l'Économie et des Finances qui fait office d'exemple à suivre en la matière.