Afrique: Réponses aux épidémies - Le projet Alliance SHS Afrique prend son envol

Établir un réseau d'experts pour intégrer les dimensions socio-culturelles dans la réponse aux épidémies dans les pays : Cameroun, Côte d'Ivoire, Madagascar, Niger, République Centrafricaine, Sénégal et Tunisie. Tel est l'objectif principal du projet Alliance SHS Afrique. Financé par le Fonds de Solidarité pour les Projets Innovants (FSPI) du ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères, ce projet est piloté par l'Institut Pasteur de Madagascar et épaulé par l'Institut Pasteur à Paris. Concrètement, le projet consiste à développer une « boîte à outils d'investigation en SHS prête à l'emploi ».

« Cette ressource comprend un MOOC (Massive Open Online Course) sur les dimensions sociales des épidémies, des références bibliographiques, des guides pratiques et des modules de formation », indique-t-on au niveau de l'Institut Pasteur de Madagascar. A cet effet, « ces outils seront disponibles en accès libre et pourront être mobilisés par l'ensemble des acteurs impliqués dans les politiques de santé en contexte épidémique, pour mieux en appréhender les aspects socio-culturels ». Le but étant de faciliter « la collecte de données en prenant en considération les spécificités des systèmes de santé locaux ainsi que les besoins des parties prenantes de chaque pays ».

La mise en oeuvre de ce projet comprend également une étude multicentrique dans l'optique « d'examiner les effets de la vaccination contre la covid-19 avec les autres dispositifs vaccinaux intégrés dans les programmes de routine des pays partenaires ». En somme, Alliance SHS Afrique a pour objectif « de donner les moyens et les outils d'intégrer les dimensions sociales et culturelles dans la préparation et la réponse aux épidémies, ainsi que pour soutenir les interventions en Santé Publique ».