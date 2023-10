Madagascar: IKM / Exposition - Des dessinateurs en herbe bientôt sous les feux des projecteurs

La quarantaine d'élèves des cours de dessin, organisés durant les dernières grandes vacances au centre culturel IKM Antsahavola, auront l'opportunité de voir leurs oeuvres exposées dans le hall d'exposition de ce même centre culturel durant une semaine à partir de samedi 7 octobre prochain. Ces apprentis dessinateurs ont été pris en charge par R'Aly, le professeur de dessin du centre culturel, durant toute la saison.

En attendant cette exposition qui promet d'être assez éclectique, 30 tableaux de Niry Farakze, un membre du Club des Jeunes Dessinateurs RANDRAN-TSARY de l'association CRAAD-OI, y sont encore exhibés jusqu'à la fin de cette semaine.

Le CRAAD-OI est une organisation Pan-Africaine indépendante à but non lucratif basée à Madagascar qui a pour mission de promouvoir des alternatives de développement durable centrées sur la réalisation des droits humains et basées sur les principes d'égalité de genre et de justice sociale, économique et écologique.

C'est ainsi que la série de tableaux intitulée Maitso, actuellement exposée à l'IKM, est axée sur la transition énergétique et la protection de la nature, un thème que l'artiste aborde sans détour, interpellant sur les conséquences néfastes de la détérioration de l'environnement sur les humains. Une conférence sur les « terres rares » et les dangers de leur potentielle exploitation a par ailleurs été donnée le 29 septembre dernier, en marge de cette exposition. Plus que quelques jours pour profiter encore de ces oeuvres !