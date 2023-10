Cote d'Ivoire: Morondo - Moussa Traoré Koudougou annonce l'achèvement d' infrastructures d'ici fin 2023

Les 32 conseillers municipaux et 3 adjoints au maire ont procédé à l'installation du nouveau conseil municipal de la commune de Morondo, lors de la première réunion dudit conseil . C'était le lundi 02 octobre 2023, en présence du corps préfectoral.

Reconduit à la tête de la commune de Morondo , le maire Moussa Traoré Koudougou a réaffirmé lors de cette réunion sa volonté de poursuivre le programme de développement entamé. Pour cela, il a énuméré un certain nombre d'infrastructures qui, selon lui, seront achevées au cours de l'année 2023. « D'ici la fin de l'année, le stade municipal sera opérationnel. Les programmes d'électrification de certains quartiers et la construction de la gendarmerie vont de bon train. Nous allons lancer de nombreux travaux et nous allons livrer ces infrastructures d'ici la fin de l'année 2023 », a-t-il déclaré.

Le problème d'eau étant l'une des préoccupations majeures, Moussa Traoré Koudougou a souligné qu'une équipe technique est à pied d'oeuvre pour fournir ce liquide précieux à la population. C'est pourquoi, il a rassuré les administrés que d'ici peu ce problème sera un vieux souvenir, car ils auront de l'eau en abondance.

Par ailleurs, il a invité l'ensemble des populations de la commune à une culture de paix et de cohésion sociale. Selon lui, le développement est une affaire de tous et c'est à l'unanimité qu'ils pourront y arriver. « Je demande à toutes les filles et fils de Morondo de se mettre ensemble. Je tends la main en tant que maire élu à tous mes adversaires et nous demandons à tout le monde de faciliter la cohésion sociale. Parce que c'est à ce prix que nous pourrons atteindre le développement », a-t-il lancé.

Moussa Traoré Koudougou est à la tête de la commune de Morondo depuis 2018, rappelle-t-on. Ses adjoints pour cette nouvelle mandature sont Drissa Fofana, 1er adjoint ; Konaté Adama, 2ème Konaté Adama et Yacouba Koné, 3ème.