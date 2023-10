Maroc: Education - Le CSEFRS tient sa 16è réunion

Rabat — Le bureau du Conseil Supérieur de l'Education, de la Formation et de la Recherche Scientifique (CSEFRS) a tenu, mercredi, sa 16è réunion, consacrée à l'examen des points inscrits à l'ordre du jour.

Les principaux points concernent la présentation de la version préliminaire du programme d'action du Conseil pour les trois prochaines années et d'un document sur "La nouvelle école marocaine", outre l'échange sur les nouveautés et les décisions d'actualité, indique le CSEFRS dans un communiqué.

S'exprimant à l'ouverture de cette réunion, le président du CSEFRS, Habib El Malki, a souligné que la réussite des actions du Conseil nécessite la mobilisation de toutes les forces et compétences dont il dispose, en impliquant tout un chacun dans la stimulation de l'intelligence collective requise pour relever les défis de la prochaine étape à travers un suivi vigilant de la réforme du système d'éducation, de formation et de recherche scientifique, note la même source.

A cet égard, ajoute-t-on, la version préliminaire du programme d'action du CSEFRS pour les trois prochaines années a été présentée, en vue de mettre en oeuvre sa stratégie 2023-2027 qui fixe les objectifs majeurs du mandat actuel.

Ces objectifs consistent à permettre au Conseil d'accomplir ses missions pour être en phase avec les réformes relatives au système d'éducation, de formation et de recherche scientifique au Maroc, qui consacrent la centralité de l'apprenant et le placent au centre des préoccupations dans les divers projets visant à bâtir "une nouvelle école marocaine".

%

S'agissant de la "Nouvelle école marocaine" qui constitue depuis le début du deuxième mandat un fil conducteur des travaux et des productions du Conseil, le bureau du CSEFRS a examiné les modalités d'élaboration d'une vision renouvelée pour ce concept, prenant en compte les nouveautés scientifiques et académiques et les changements intervenus aux systèmes éducatifs, afin de pouvoir être en passe d'anticiper les enjeux et évolutions qui entravent la mise en place de l'école de l'équité, de la qualité et de la promotion individuelle et sociétale.

Au cours de l'élaboration du rapport thématique qui s'inscrit dans le cadre du rapport annuel du Conseil, poursuit la même source, les membres du bureau ont été informés de l'organisation d'une journée d'étude sur "Le genre dans le système d'éducation, de formation et de recherche scientifique : pour une transformation qui renforce l'égalité des chances entre les deux sexes", sur la base d'une analyse approfondie des enjeux et défis liés à cette question.

Les membres du bureau ont également été tenus au courant de certaines nouveautés d'ordre réglementaire et administratif, précise le CSEFRS.