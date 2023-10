Maroc: 19è édition du Festival des Andalousies Atlantiques d'Essaouira, du 26 au 28 octobre

Essaouira — La 19ème édition du Festival des Andalousies Atlantiques, placée sous le signe de la renaissance, de la solidarité et de la vie, se tiendra, du 26 au 28 octobre à Essaouira, ont annoncé les organisateurs.

"Le festival des Andalousies Atlantiques revient cette année à Essaouira du 26 au 28 octobre avec au coeur de sa raison d'être, l'impératif de mémoire et d'hommage suite au séisme qui a frappé notre pays. Mais cette édition se veut également refléter la volonté du Maroc de résister et de se reconstruire dans la dignité et la force solidaire de toutes ses diversités", lit-on dans un communiqué de l'Association Essaouira-Mogador, organisatrice de cet évènement qui a su se tailler, depuis deux décennies, une place parmi les manifestations les plus prestigieuses.

"Près de 150 artistes musulmans et juifs, seront réunis pour créer ensemble un espace de communion, de conscience, de partage et de musique", souligne la même source.

"Sous le grand chapiteau et dans les lieux intimistes et emblématiques de Bayt Dakira et Dar Souiri, plus de 20 concerts et des formations musicales inédites pour célébrer le faire-ensemble et la richesse de nos diversités", précise le communiqué.

Et de conclure que la programmation inédite de cette 19ème édition sera révélée très prochainement via l'ensemble des plateformes du Festival.