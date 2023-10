Algérie: Respecter les délais de livraison de la ligne ferroviaire Bechar-Tindouf-Gara Djebilet

ALGER — Le ministre des Travaux publics et des Infrastructures, Lakhdar Rekhroukh, a mis l'accent, lors d'une visite de travail effectuée dans la wilaya de Tindouf et de Béchar, sur la nécessité de respecter les délais fixés pour la livraison des deux projets de la ligne ferroviaire Béchar-Tindouf-Gara Djebilet et de la route Tindouf-Zouerate, a indiqué, mardi, un communiqué du ministère.

Inspectant plusieurs projets importants dans ces deux wilayas, à leur tête le nouveau projet de réalisation de la ligne ferroviaire pour le transport du minerai de fer Béchar-Tindouf-Gara Djebilet, ainsi que le projet de réalisation de la route Tindouf-Zouerate (Mauritanie), le ministre a insisté sur le respect des délais fixés pour ces projets importants et stratégiques qui s'inscrivent dans le cadre des investissements lancés par l'Etat en vue de développer les infrastructures du pays.

Cette ligne revêt une "importance majeure au vu des perspectives de développement prometteuses qu'elle offre pour la valorisation des ressources minérales", selon le communiqué.

Dans ce cadre, le ministre a insisté sur la nécessité de renforcer les chantiers avec les moyens matériels et humains nécessaires, de respecter les contrats conclus entre les sociétés de réalisation, et de veiller à garantir la qualité des travaux et à consolider les mécanismes de coordination entre les parties prenantes à ce projet, pour le livrer au mois de juillet 2026.

La réalisation de ce mégaprojet stratégique comprend 3 tronçons, à commencer par le tronçon qui relie la ville de Béchar au point kilométrique 200, d'autant plus que les sociétés de réalisation ont entamé l'opération d'ouverture du couloir sur cette distance, parallèlement à la finalisation des procédures d'expropriation.

La réalisation de ce tronçon est supervisée par une joint-venture de sociétés nationales. Ce projet sera réceptionné dans 30 mois.

Le 2e tronçon relie la ville de Tindouf à la région d'Oum el Assel au Nord sur une distance de 175 km, d'autant plus que le tracé de ce tronçon a été fixé, après le choix des sociétés nationales de réalisation et des bureaux d'études chargés de l'opération de suivi des travaux.

Selon le communiqué, le 3e tronçon de ce projet s'étend également sur une distance de 575 km, sachant que les études ont été finalisées. Un appel d'offres national et international a été lancé, en vue de choisir un partenaire étranger répondant aux critères requis notamment les moyens financiers et techniques pour réaliser cette ligne dans un délai de 30 mois.

Concernant les tronçons restants du projet qui s'étendent de Bir Moghrein vers la ville mauritanienne de Zouerate, les études préliminaires et détaillées seront achevées vers fin octobre en cours.

A ce titre, le ministre a appelé les bureaux d'études à tenir cet engagement.