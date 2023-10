Afrique Centrale: Prix mondial de l'enseignant 2023 - une congolaise parmi les finalistes

Thérèse Mabaka Angelani, enseignante à l'école Malaika de Lubumbashi, en République démocratique du Congo, figure parmi les 50 finalistes du « Global Teacher Prize » de la Fondation Varkey. Ce prix vise à reconnaître l'impact des meilleurs enseignants sur leurs élèves et sur les communautés qui les entourent.

Les cinquante finalistes, indique la Fondation Varkey, viennent des quatre coins du monde et enseignent dans des villes et des villages isolés ou dans des écoles de quartiers défavorisés. Ils plaident en faveur de l'intégration et des droits de l'enfant, intègrent les migrants dans les classes et développent les capacités et la confiance en soi de leurs élèves. « Ils sont tous des champions du changement et sont une source d'inspiration pour leurs élèves et les communautés qui les entourent », indiquent les organisateurs du prix.

Diplômée en français et en langues africaines, Thérèse Mabaka enseigne à l'école maternelle de Malaika depuis l'ouverture de l'école, il y a 12 ans. Elle est aussi vice-directrice de l'éducation et fait office de conseillère scolaire, où elle conseille les filles sur les questions relatives à leur santé sexuelle, à leur hygiène et à leur éducation. Son rôle s'étend également à la communauté au sens large, puisqu'elle supervise les mères du centre communautaire et leur dispense une éducation sanitaire et des compétences générales en matière d'hygiène, d'entretien ménager, de blanchisserie et de planification familiale. Elle leur transmet de nombreuses connaissances, les aidant à prendre soin d'elles-mêmes et de leurs familles grâce à des compétences telles que la fabrication de savon, la coupe et la couture, la préparation des aliments.

%

Méthodes d'enseignement innovantes

Pour la Fondation Varkey, la pratique exceptionnelle de l'enseignement de Thérèse Mabaka est un mélange gagnant d'amour, de dévouement et de méthodes d'enseignement innovantes qui ont transformé la vie de ses élèves et de sa communauté. Elle incarne véritablement l'idée que l'enseignement n'est pas seulement un travail, mais un mode de vie. Les résultats obtenus par ses élèves, explique la Fondation, témoignent de l'efficacité de ses méthodes d'enseignement. « Bien qu'ils soient confrontés à des difficultés économiques et issus de milieux défavorisés, ses élèves excellent sur le plan scolaire, avec un taux de réussite élevé de 75 % en moyenne, tandis que 97 % d'entre eux parlent couramment le français et remportent des succès dans diverses compétitions de lecture, d'écriture, de mode, de danse et de sport ».

En outre, indique-t-on, l'école Malaika, où enseigne Thérèse Mabaka a acquis une reconnaissance internationale pour ses contributions significatives à l'alphabétisation, à la durabilité et au travail éducatif en RDC. Son impact porte également sur le changement climatique et la sensibilisation à l'environnement, son école intégrant l'éducation au changement climatique dans le programme scolaire et montrant l'exemple avec des pratiques durables telles que l'énergie renouvelable, l'agriculture régénératrice et les efforts de reforestation.

Parcours pédagogique remarquable

Thérèse Mabaka, explique-t-on, s'est lancée dans un parcours pédagogique remarquable, motivée, indique-t-on, par sa passion pour l'éducation et l'amour de ses élèves. Née dans une famille d'éducateurs, son père étant enseignant , elle a d'abord suivi une vocation religieuse en tant que nonne. Pendant son séjour au couvent, elle a découvert que sa véritable vocation était d'éduquer et d'inspirer les enfants.

Thérèse Mabaka, fait-on savoir, estime que l'enseignement ne consiste pas seulement à transmettre des connaissances, mais aussi à favoriser la croissance de ses élèves en tant qu'individus. Epouse, mère et grand-mère, indique l'école Malaika, elle a la ferme intention de voir les filles de l'école devenir des leaders dans leur communauté et est convaincue que cette communauté sera transformée par l'éducation des filles et se réjouit de voir la première promotion d'élèves de Malaika, qui s'est inscrite il y a 12 ans, recevoir leur diplôme d'État et poursuivre ses études.

Adapter ses méthodes d'enseignement

Lorsqu'elle est arrivée à Kalebuka, Thérèse Mabaka, fait-on savoir, a été confrontée à la tâche ardue d'enseigner à des élèves qui, pour la plupart, ne parlaient que leur langue locale, manquaient de connaissances de base en matière d'hygiène et ne s'intéressaient guère à l'éducation. Elle a abordé ce défi avec empathie, en adaptant ses méthodes d'enseignement pour rencontrer ses élèves là où ils se trouvaient. Au fil du temps, elle a constaté des améliorations remarquables, non seulement sur le plan scolaire, mais aussi sur le plan du développement personnel.

Un exemple parmi tant d'autres, l'impact qu'elle a eu sur les élèves est celui d'une jeune fille qui n'écoutait pas, souffrait d'un complexe d'infériorité, avait peu confiance en elle et avait l'habitude de faire de nombreuses fugues. Mais, après que ses parents désespérés l'ont confiée à Thérèse, sa patience et ses encouragements, ses conseils et son soutien au fil du temps ont transformé la vie de cette jeune fille en celle d'une des élèves les plus performantes.

Dévouement extrascolaire

Le dévouement de Thérèse Mabaka, explique-t-on, va au-delà de la salle de classe. Elle s'engage activement auprès de la communauté en proposant des cours d'alphabétisation aux parents, en particulier aux mères, afin d'améliorer leur niveau de vie. Elle aborde des questions telles que l'hygiène, la santé, l'esprit d'entreprise et le planning familial, contribuant ainsi à des changements positifs au sein de la communauté.

En tant qu'enseignante, poursuit la Fondation Varkey, Thérèse Mabaka est convaincue qu'il faut préparer ses élèves à devenir des citoyens du monde, en utilisant la technologie pour leur faire découvrir le monde au-delà de leur environnement immédiat à l'aide du contenu intégré de l'iPad et de la télévision. Grâce à des programmes, des concours internationaux et des interactions virtuelles avec des éducateurs du monde entier, y compris des écoles belges et britanniques, elle élargit leurs horizons et les encourage à rêver grand.

Améliorer la profession d'enseignant

Thérèse Mabaka, indique-t-on, est une enseignante dévouée et un catalyseur pour l'amélioration de la profession d'enseignant. Pour ce faire, elle collabore avec des éducateurs du monde entier, partageant ses méthodes d'enseignement innovantes et apprenant des autres. Son engagement en faveur de l'amélioration continue profite à ses élèves, à ses collègues et à l'ensemble de la communauté éducative.

Prix ouvert à tous les enseignants

Le prix mondial de l'enseignant est ouvert aux enseignants en activité qui enseignent des enfants soumis à l'obligation scolaire ou âgés de cinq à dix-huit ans. Les enseignants qui enseignent à des enfants de plus de 4 ans dans le cadre d'un programme d'enseignement de la petite enfance reconnu par le gouvernement sont également éligibles, tout comme les enseignants qui enseignent à temps partiel et les enseignants qui dispensent des cours en ligne. Les enseignants doivent passer au moins 10 heures par semaine à enseigner à des enfants en face à face, et prévoir de rester dans la profession d'enseignant pendant les 5 prochaines années. Le prix est ouvert aux enseignants de tous les types d'écoles et, sous réserve des lois locales, de tous les pays du monde.