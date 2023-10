Congo-Brazzaville: Sommet des trois bassins forestiers - Jean-Claude Gakosso sollicite l'appui des diplomates

Le ministre des Affaires étrangères, de la Francophonie et des Congolais de l'étranger, Jean-Claude Gakosso, a adressé, le 4 octobre, un message aux membres du corps diplomatique accrédités au Congo sur les enjeux du sommet des trois bassins forestiers tropicaux, qui se tiendra du 26 au 28 octobre à Brazzaville.

Devant les ambassadeurs accrédités au Congo, le ministre Jean-Claude Gakosso a relevé, dans son discours, l'importance de la protection de l'environnement. A cette occasion, il a également éclairé ces diplomates sur « la quintessence » du sommet de Brazzaville, sur « ses enjeux, ses implications, les aspects organisationnels et les attentes », et surtout sur les défis à relever.

Pour le ministre des Affaires étrangères, de la Francophonie et des Congolais de l'étranger, « la préservation des grands écosystèmes de biodiversité et des forêts tropicales constitue un enjeu prioritaire pour l'humanité, au regard de l'accélération du changement climatique et de son impact nocif, chaque jour plus perceptible, sur l'ensemble des habitants de notre planète ».

En outre, il en appelle à la prise de conscience sur « la nécessité d'adopter des solutions communes en vue de protéger les écosystèmes forestiers contre la déforestation et le commerce international des bois milite en faveur d'une action concertée des trois bassins forestiers : Congo, Amazonie et Bornéo-Mékong ».

%

Au cours de la rencontre, Jean-Claude Gakosso a expliqué que le président Denis Sassou N'Guesso et ses homologues tenteront de poser les bases d'une gestion concertée des bassins forestiers. Cette gestion concertée qui se veut respectueuse de la souveraineté des Etats vise, a-t-il dit, à « enclencher un partenariat stratégique et à permettre aux pays des trois bassins de peser tant soit peu dans les négociations internationales sur le climat ».

L'enjeu principal de la 2e édition du sommet des trois bassins forestiers tropicaux consistera, a précisé le ministre, « à établir et à installer progressivement une coopération sud-sud qui contribuera à soutenir la décennie 2021-2030 des Nations unies pour la restauration des écosystèmes ».

Le sommet des trois bassins forestiers tropicaux permettra également, a-t-il poursuivi, « de rapprocher et d'harmoniser les points de vue des différentes parties prenantes, et ce, à la veille de la COP-28 de Dubaï ».

Au nom du chef de l'Etat et du gouvernement, le ministre des Affaires étrangères a invité les ambassadeurs accrédités au Congo à prendre part « de manière pleine et entière, avec engagement et enthousiasme, au sommet des trois bassins forestiers tropicaux qui ne vise qu'un objectif, à savoir le bien-être de l'humanité ».

Au début de son message, le ministre des Affaires étrangères est revenu sur l'extrait du discours du président de la République, Denis Sassou N'Guesso, prononcé récemment à la tribune de l'ONU, lors de la 78e assemblée générale de cette institution. Un extrait dans lequel le chef de l'Etat congolais a présenté les conséquences de la dégradation du climat sur l'humanité, du fait de la multiplication « désordonnée » des activités humaines. Il a vu la question du climat comme « la plus pressante de toutes les urgences ».