Congo-Brazzaville: Soirée musicale - La compagnie Kuwisana organise un spectacle danses, chants et slam

Le spectacle qu'organise la compagnie Kuwisana, le 7 octobre, au Cercle culturel Sony-Labou-Tansi, à Bacongo, dans le deuxième arrondissement de Brazzaville, a pour but de valoriser l'art et les espaces culturels congolais.

La soirée musicale prévue pour une durée de deux heures connaîtra la participation des artistes invités ci-après : Aipeur, un chorégraphe congolais résidant en France ; Black Panthère, un slammeur congolais ; Maska, un musicien congolais qui fait de la musique urbaine ; et la compagnie Kuwisana, organisatrice de la soirée. Les artistes invités joueront la première partie et la compagnie Kuwisana se produira en deuxième et dernière partie. « Le but de cette soirée que nous organisons le 7 octobre est de valoriser l'art et les espaces culturels congolais et valoriser aussi les artistes qui sont dans la danse contemporaine. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne maîtrisent pas la danse contemporaine », a déclaré Jajus Nkounkou, régisseur lumière, directeur artistique de la compagnie Kuwisana.

A titre de rappel, c'est pour la troisième fois que la compagnie Kuwisana organise cette activité. La première fois c'était en 2018. Après cette première activité, la compagnie s'était rendue au Cameroun avec l'appui du gouvernement congolais par le truchement du ministère de la Culture et des Arts. La seconde fois c'était pour valoriser l'art congolais. Pareil pour cette édition.

Après la tenue de cette troisième édition qui se déroulera en une soirée, la compagnie Kuwisana se rendra de nouveau au Cameroun, le 14 novembre prochain, pour participer au festival international Modaperf. « Nous nous rendrons au nombre de sept, dont quatre danseurs, un administrateur, un technicien et moi-même le directeur artistique. Nous irons représenter la République du Congo à ce festival international, tout comme nous l'avions fait les 17 et 18 mars dernier, lorsque nous avions représenté la République du Congo à Wallonie Bruxelles à Kinshasa en République démocratique du Congo », a expliqué Jajus Nkounkou.

Enfin, il a remercié tous les Congolais et les mécènes qui les ont soutenus pour parvenir à organiser ce spectacle en vue.