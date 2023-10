Congo-Brazzaville: Désignation des chefs de secteurs - Une plainte contre Eustache Muhanzi

Le ministre en charge de la Décentralisation et Réforme institutionnelle est accusé de faux en écriture dans son dernier arrêté sur la désignation des chefs de secteurs.

Le député provincial élu du territoire de Masisi, dans le Nord-Kivu, Alexis Bahunga, vient d'ester en justice contre le ministre de la Décentralisation, Eustache Muhanzi, pour faux en écriture. Selon radiookapi.net, cet élu a saisi le procureur général près la Cour de cassation pour dénoncer des irrégularités contenues dans l'arrêté portant nomination des chefs de secteurs signé le 27 septembre dernier par le ministre de la Décentralisation.

Le député Alexis Bahunga Malira, précise la source, dénonce, en effet, la désignation d'un prétendu chef coutumier à la tête du secteur de Katoy dans le territoire de Masisi. « Le ministre de la Décentralisation et réforme institutionnelle a commis un faux en écriture en désignant à la tête du secteur de Katoy un certain Bigembe comme chef de secteur et Mwami, alors que ce dernier ne fait aucunement partie de la lignée coutumière du territoire de Masisi », a souligné le député provincial cité par radio Okapi.net.

Le plaignant dénonce, en outre, la désignation d'une personne décédée il y a de cela plus de quatre mois comme chef de secteur d'Osso. L'élu de Masisi a dit attendre du procureur général près la Cour de cassation d'« interpeller ce ministre, enquêter sur ces faits et éclairer l'opinion, châtier sévèrement le coupable et contribuer à la moralisation et à l'éthique de la vie publique en RDC ».

La radio onusienne rappelle que ce même arrêté ministériel a provoqué une pluie de protestations à Goma, car il est en contradiction avec certains points de l'arrêté du ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation sur la même matière.