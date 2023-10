Congo-Kinshasa: Linafoot/Ligue 1 - DCMP remporte le derby kinois face à V.Club

Le Daring Club Motema Pembe (DCMP) s'est imposé, le 4 septembre 2023, au stade Tata Raphaël de Kinshasa, face à l'AS V.Club, en match de la 5e journée du groupe B de la 29e édition du championnat de la Ligue nationale de football (Linafoot)/Ligue 1. Le onze de départ du DCMP s'est constitué de Vandiya, Mira, Musinga, Junior Koné le capitaine, Matukala, Ndongala, Mydo Kingu, Makangila, Efoloko Nzulama, Diamana et Ikamba. Du côté de V.Club, on a retrouvé dans la compos du coach Raoul Jean Pierre Shungu le gardien de but Farid Ouédraogo, Soglongbe, Mwimba, Glele, Apataki, Mbomba, Samangwa, Kiatalua, Ngoma, Sonahye et Imana Ilote.

Après une nette domination dans l'entrejeu pendant plus d'une heure, les Immaculés du coach Djene Ntumba ont trouvé la faille à la 70e minute, sur une magnifique balle arrêtée du latéral gauche Yalet Mido Kingu. Le gardien Farid Ouédraogo de V.Club n'a pu rien faire. Après ce but, la partie a été interrompue pendant une dizaine de minutes suite à des troubles des supporters de V.Club avec des projectiles et tendant d'envahir l'aire de jeu du stade Tata Raphaël. Mais les policiers commis à la sécurité du stade ont rapidement contenu les supporters en furie, et la partie a repris. V.Club a tenté de se ruer dans le camp des Immaculés, mais leurs offensives n'ont pas été concluantes.

C'était le 190e derby de l'histoire du derby, avec un total de 69 victoires pour DCMP. Les Immaculés comptent désormais 13 points, reprenant la tête du groupe devant Maniema Union (12 points). Pour leur part, les Dauphins Noirs de Kinshasa sont bloqués à 9 points.