Afrique du Nord: Mondial 2030 - La CAF félicite le Maroc et ses partenaires

La Coupe du Monde de la FIFA aura lieu en 2030 en Afrique pour la deuxième fois en 100 ans d'histoire de la compétition. Le Maroc, en partenariat avec le Portugal et l'Espagne, accueillera l'événement en 2030.

Le Président de la CAF, le Dr Patrice Motsepe, a déclaré : « La CAF est ravie de féliciter le Maroc et ses partenaires, le Portugal et l'Espagne, pour la décision du Conseil de la FIFA, approuvant le Maroc, le Portugal et l'Espagne pour accueillir la Coupe du Monde de la FIFA 2030. Ce partenariat rassemble et unit l'Afrique et l'Europe dans le football et nous incite tous à travailler ensemble et à rendre le monde meilleur.

Nous remercions Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le gouvernement et le peuple marocain pour avoir soutenu la candidature du Maroc à la Coupe du Monde de la FIFA 2030. Nous remercions également le Comité Exécutif de la CAF et les associations membres représentant les 54 pays africains membres de la CAF pour leur soutien à la candidature du Maroc à la Coupe du Monde de la FIFA 2030. Nous sommes fiers du leadership exceptionnel de Fouzi Lekjaa, président de la Fédération Royale Marocaine de Football. »

Outre l'Afrique du Sud qui avait organisé la Coupe du Monde en 2010, le Maroc sera la deuxième nation africaine à accueillir cet événement.