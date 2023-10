Tunisie: Conseil National d'Accréditation | Instances internationales d'accréditation - Accords multilatéraux pour éliminer les barrières d'échanges économiques

Les accords de reconnaissance bilatérales avec EA et multilatérales avec IAF et Ilac regroupent plus de 150 pays et groupements régionaux.

Le Conseil national d'accréditation (Tunac) est parvenu à signer les accords multilatéraux avec les instances internationales d'accréditation, à savoir la Coopération européenne d'accréditation (Ilac) et le Forum international d'accréditation (IAF), et ce, suite aux efforts déployés depuis sa création et confirmés lors de la mission d'évaluation par les pairs, réalisés en 2022, par la coopération européenne d'accréditation (EA).

Ces accords de reconnaissance concernent les activités d'accréditation dans les domaines de la certification des produits et des services, des analyses, essais et étalonnages, de l'inspection et des analyses médicales.

Ces accréditations sont délivrées se basant sur les exigences de normes internationales et en respect des dispositions régionales et internationales.

Renforcer davantage la compétitivité des entreprises tunisiennes

A l'échelle internationale, la signature de ces accords vise à minimiser sinon éliminer les barrières d'échanges économiques, notamment en ce qui concerne les procédures de surveillance douanière et de contrôles techniques des marchandises.

Ceci trouve tout son sens dans l'application du slogan de l'Ilac « Tested once, accepted everywhere » (testé une fois, accepté partout) ; ce qui renforce davantage la compétitivité des entreprises tunisiennes et facilite leur entrée sur les marchés mondiaux et les espaces de libre-échange.

Au niveau local, ces accords signés permettent de répondre aux besoins des consommateurs en contribuant à la préservation de leur santé et leur sécurité.

Il convient également de rappeler que la première structure arabe d'accréditation à être reconnue par les instances d'accréditation internationales Ilac et IAF et régionale EA n'est autre que le Tunac.

En effet, le Conseil national d'accréditation (Tunac) est parvenu à accréditer localement 72 laboratoires d'analyses et d'essais, 28 laboratoires d'étalonnage, 6 organismes de certification et 10 organismes d'inspection, en plus des 13 organismes d'évaluation dans différents pays africains et arabes.