Sénégal: Présidentielle 2024 - Hadjibou Soumaré s'engage et fait un clin d'oeil à la jeunesse

Alors qu'on est à moins de cinq mois de l'élection présidentielle de février 2024, les déclarations de candidature continuent de pleuvoir.

En effet, l'ancien chef du gouvernement sous Me Abdoulaye Wade, Cheikh Hadjibou Soumaré se lance officiellement à la chasse des suffrages universels des sénégalais.

Face à la presse hier, mercredi 4 octobre, le président du parti Démocratie et République qui se réclame être le candidat de l'espérance, s'engage à accompagner la jeunesse qui, selon lui, ne devrait pas être perçue comme une faiblesse mais comme une force de proposition.

Cheikh Hadjibou Soumaré a déclaré sa candidature à l'élection présidentielle du 25 février 2024.

Face à la presse hier, mercredi 4 octobre, l'ancien Premier ministre sous Wade a pris l'engagement de mettre sur pied une démocratie sociale. « « Je me ferai l'obligation si la démocratie politique fait de moi votre président au soir du 25 février, d'engager sans délai la démocratie sociale, à travers des discussions honnêtes, justes et sincères avec toutes les forces politiques et sociales de notre pays », a promis le président du parti Démocratie et République (DR).

« J'ai longtemps interné l'intelligence de notre jeunesse et son ambition à servir le Sénégal. Cet enthousiasme débordant de ces jeunes doit être perçue comme une force de proposition et non une faiblesse et accompagnée par le président que je serai. Je dis d'ores et déjà à cette jeunesse qu'elle a tout mon respect », a déclaré Hadjibou Soumaré face à la presse.

Convoquant une citation de l'ancien président sud-africain, Nelson Mandela pour interpeller cette jeunesse sénégalaise, il cite : « Nous croyons en la jeunesse. Chaque génération a l'opportunité de refaire le monde ». Mais l'ancien Premier ministre va plus loin : « J'ajouterai refaire le monde en bien. Car vous n'êtes pas et vous ne devez pas accepter vous les jeunes, d'être comparés à la misère du monde », a-t-il ajouté. Et de poursuivre : « Ce sont ces enjeux de changement véritable en compagnie des hommes, des femmes et des jeunes de mon pays qui m'ont donné le courage de me porter candidat à l'élection présidentielle à venir».

Le candidat déclaré s'engage à mettre sur pied une démocratie sociale. « Je me ferai l'obligation si la démocratie politique fait de moi votre président au soir du 25 février, d'engager sans délai la démocratie sociale, à travers des discussions honnêtes, justes et sincères avec toutes les forces politiques et sociales de notre pays », a soutenu Hadjibou Soumaré.

Concernant le choix du type de parrainage, l'ancien Premier ministre informe qu'il a opté pour le parrainage. « J'ai choisi le chemin du parrainage citoyen pour aller au contact de cette généreuse jeunesse, de ces braves femmes et de ces entreprenants travailleurs en souhaitant ranimer l'espérance par la proposition d'une nouvelle offre politique qui ne sera pas éligible à cause de la ruse sinécure », a-t-il indiqué. A cet effet, il appelle tous les sénégalais soucieux du devenir du pays de se joindre à lui.

Interpellé par ailleurs sur son problème judiciaire dans l'affaire Marine Le Pen où il avait été gardé en garde à vue pendant au moins deux jours avant d'être placé sous contrôle judiciaire, M Soumaré déclare avoir vécu cette situation avec dignité. « je l'ai vécu avec dignité. C'est une étape de ma vie.

C'était normal, je suis un croyant. Ça ne m'a jamais posé de problème. C'est une affaire qui est déjà passé et je pense que comme je l'avais dit, je ne veux pas y revenir à l'intérieur de ce dossier ou à parler, pour le respect que j'ai pour la justice », a dit le candidat déclaré à la présidentielle de 2024.