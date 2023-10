Sénégal: Fête du Kankourang 2023 à Mbour - La communauté mandingue, modèle de cohésion sociale

Les rideaux sont tombés sur le septembre mandingue, qui consacre la fête du Kankourang, dans la ville de Mbour. Pour cette année, une conférence internationale a été organisée afin de revisiter les richesses de la culture mandingue, mais aussi s'inspirer des bonnes pratiques et de l'ouverture de cette communauté.

MBOUR - La Petite Côte a vibré, ce week-end, aux rythmes de la tradition mandingue. Du Soruba au Djambadong ou la danse des feuilles, la communauté mandingue a clôturé en beauté le mois de septembre. Ce rendez-vous inscrit dans l'agenda culturel de Mbour est l'occasion de renouer avec les pratiques et rites de la culture mandingue, dont le Kankourang reste le symbole le plus visible et aimé des Mbourois. Chez les Mandingues, le rituel du Kankourang coïncide avec la circoncision des jeunes garçons.

D'ailleurs, ce personnage (Kankourang) en masque, toujours recouvert de fibres faites d'écorces d'arbre, est chargé de la protection des circoncis. Le Kankourang est inscrit, depuis 2008, au patrimoine immatériel de l'humanité par l'Unesco. Pour l'édition 2023, une grande conférence a été organisée par la communauté mandingue de Mbour, en partenariat avec Timbuktu Institute, sous le thème : « Contribution de la culture dans la consolidation de la paix et de la cohésion sociale : modèle du Kankourang de Mbour ».

Elle a réuni des chercheurs, des politiques, des diplomates et des acteurs culturels, pour apporter des réponses, tirées du modèle culturel mandingue, au service de la consolidation de la paix en Afrique en général, et en particulier dans la sous-région ouest-africaine, tabernacle de conflits liés aux problèmes identitaires.

Le choix de cette thématique vient magnifier l'ouverture du peuple mandingue, qui intègre toutes les ethnies, dans la fête du Kankourang. Pour Dr Bakary Sambe, Directeur régional de Timbuktu Institute, « le choix du rituel du Kankourang trouve sa pertinence en ce qu'il est un creuset d'intégration et de cohésion sociale dans le département de Mbour et participe, depuis plus d'un siècle, à la consolidation du vivre-ensemble, en capitalisant sur les bonnes pratiques générées depuis son institution à Mbour ». Ainsi, il invite les autorités politiques du Sénégal à s'inspirer des ressources culturelles endogènes, notamment celles mandingues, pour consolider la paix et la stabilité, qui constituent un enjeu de taille, surtout à cette veille de l'élection présidentielle.

Rite d'initiation

« Notre pays s'achemine vers des échéances fondamentales, pour lesquelles nous devons donner au Sénégal toutes les chances de résilience, pour rester ce pays stable, en mettant à la face du monde la capacité de notre pays à se réinventer par sa richesse culturelle, comme la collectivité mandingue vient de le démontrer, à travers ce « Septembre mandingue », mais aussi à travers ce que nous avons entendu aujourd'hui, dans cette conférence internationale », souligne Dr Bakary Sambe.

À travers les pratiques inculquées aux circoncis, ce moment phare de la vie des jeunes constitue une étape d'apprentissage des valeurs cardinales, qui doivent guider les relations de cohabitation. Autour de cette conférence internationale, première du genre, le ministère de la Culture et du Patrimoine historique a rappelé l'importance de la culture, dans la consolidation des valeurs qui sous-tendent notre désir de vivre-ensemble.

« Ce rite d'initiation comporte un ensemble de valeurs, de socialisation, qui renforcent le savoir-être qui, quelque part, rappelle qu'on appartient à une communauté, où la jeune génération n'est pas laissée en rade. Elle est comprise comme étant le bien le plus précieux, ce que la collectivité a de plus essentiel. Alors, la communauté est appelée à faire de sorte que cette jeune génération puisse porter les valeurs, et le réussir dans un contexte urbain est quelque chose qui n'est pas facile », se félicite Oumar Badiane, Directeur du Patrimoine culturel. Il ajoute que la tutelle travaille déjà sur le processus de labélisation du « Septembre mandingue », qui vise à renforcer la promotion de la culture et à booster l'économie de la Petite Côte.