Afrique: La patronne de Biosène, Salamba Diène nominée au African Women Innovation & Entrepreneurs 2023

Mme Salamba Diene, Principal CEO de Biosene est présélectionnée au African Women Innovation & Entrepreneurs (#AWIEF2023) qui célèbre des femmes fondatrices et chefs d’entreprise pour leurs réalisations et leur contribution à la croissance économique inclusive et au développement social du continent africain.

Les initiateurs qui donnent l’information soulignent que les gagnants seront annoncés lors de la conférence et remise des prix prévue les 9 et 10 novembre à Kigali, au Rwanda.

Avant de préciser que les 24 finalistes de cette année sont issus de 14 pays africains.

La patronne de Biosene est nominée dans la catégorie Prix du jeune entrepreneur. Cette désignation sonne comme une reconnaissance des réalisations de son laboratoire établi à Dakar fondé en septembre 2005.

Aujourd’hui, renseigne les équipes de Mme Diène, Biosene s’exporte bien exporte au Japon, Canada, aux Etats Unis et en Europe.

L’unité de fabrique managée par Mme Diène a su allier expérience professionnelle acquise par les femmes dans différents domaines, et le savoir-faire traditionnel des femmes du milieu rural en matière de cosmétologie africaine par la valorisation de la flore.

Ce qui a marqué le point de départ d’un compagnonnage entre Biosene et les groupements de femmes productrices de beurre de karité ou exploitant les fruits dits exotiques (papaye, mangue, le karité, le nebeday ou moringa, le neem, le jujube etc.)

Ce qui a permis l’établissement de liens directs avec des producteurs sénégalais et d'Afrique de l'Ouest.

Basée au Sénégal, Biosene est réputée être une entreprise leader dans la production et la transformation des produits agro-alimentaire et cosmétique à partir de matières premières locales issues de la récolte et de la cueillette locale.

Cette entreprise propose des produits alimentaires dits « soignants » sous forme de poudre, feuilles, gélules ou de solutions variées, mais aussi potentiellement de produits cosmétiques sous forme de crèmes, huiles ou beurre, pour un seul leitmotiv : santé-beauté pour un « mieux vivre » et un « mieux-être.

Biosene Sarl collabore avec les groupements de femmes productrices de fruit de baobab, de beurre de karité ou cultivant les fruits dits exotiques.

Dans le cadre de sa responsabilité sociétale, elle s’est engagée auprès des populations les plus démunies du monde rural au Sénégal, les femmes et les minorités ethniques.

En achetant LabelAfrik, lit-on sur le site de Biosène, « vous participez à réduire les pertes de produits agricoles, à promouvoir un label qualité « Made in Africa », mais surtout, à soutenir un niveau de vie confortable pour plus de 4000 familles des régions Sud du Sénégal ».

Ses réalisations avaient d’ailleurs valu à la patronne de l’entreprise le Prix Allafrica Women Leadership Féminin dans le domaine de l’Entreprenariat de AllAfrica Women Agenda organisé en 2018.