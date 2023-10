Togo: Joseph Gomado - « Nous avons l'ADN dans notre ADN »

L'ADN (Académie Digitale Numérique) de la commune de Golfe 1 accueille officiellement la première promotion de ses apprenants à compter du 06 Novembre prochain.

Mais avant cette date, mercredi à Lomé, le Maire principal de la commune de Bè Afédomé, Joseph Koamy Gbloèkpo Gomado, entouré de la représentante du partenaire de ce projet, SIMPLON.CO, Mme Adeline Dailliet Koboude, et du président de la commission en charge de ce projet, a lancé officiellement les activités de cette académie.

Projet cher à la commune de Golfe 1 (Bè Afédomé) et à son Maire principal, Joseph Gomado, l'ADN devra permettre de former des jeunes gens de ce territoire communal dans deux référentiels différents qui sont Développement Web Mobile et Référencement digital.

Des explications de l'élu local, du président de la commission qui a piloté ce projet et de la représentante du partenaire, ils seront 30 apprenants par référentiel soit 60 au total pour la première promotion que cette académie aura à accueillir cette année pour 9 mois.

La rentrée est prévue pour le 06 Novembre prochain sur le site qui accueille l'ADN au quartier Zorro Bar, en face du 4ème Lac, dans le voisinage de la zone portuaire.

Dans son mot de circonstance, le Maire Joseph Gomado a expliqué qu' « en lançant cette académie, nous investissons dans notre avenir collectif. Nous créons des opportunités d'emploi, nous stimulons la croissance économique et renforçons la résilience de notre communauté face aux défis mondiaux.

%

À une époque où l'employabilité des jeunes est un défi universel et où la technologie façonne tous les aspects de notre vie, il est impératif que nous investissions dans le développement de compétences numériques solides.

Notre objectif est de veiller à ce que personne ne soit laissé pour compte, en offrant à chaque individu, la possibilité de maîtriser les outils et les connaissances nécessaires pour réussir ».

Principal acteur de l'implémentation de cette académie, il a aussi déclaré que la vision derrière cette initiative est de créer un environnement professionnel plus humain et performant grâce à l'inclusion, permettant aux entreprises de répondre à leurs besoins de recrutement tout en aidant les demandeurs d'emploi à trouver leur voie dans un cadre épanouissant.

Enfin, a-t-il lancé, « Nous avons l'ADN dans notre ADN », pour rassurer de tout l'engagement et de ce qu'il croit fermement en cette académie et aux jeunes qui en sortiront pour relever le défi du digital et propulser la commune de Bè Afédomé dans le futur du tout numérique avec assurance.

Directrice des opérations de SIMPLON.CO en Afrique, Mme Dailliet Koboude, a éclairé sur les méthodologies de formation qui sera mise en oeuvre à l'ADN. « C'est toute une méthodologie de formation que nous allons apporter à l'ADN. Les apprenants seront immergés dans la pratique, ils expérimenteront et produiront des projets concrets », a-t-elle rassuré.

Les piliers de l'ADN, d'après le président de la Commission d'implémentation, Flavien Toviavé, sont au nombre de six.

Il y a celui de faire des professionnels compétents en situation de travail, se former par l'action à travers la pédagogie active, valoriser les apprentissages et adapter les parcours par l'évaluation, impliquer l'entreprise au plus tôt dans la formation, avoir des entrées rapides en entreprise pour les apprenants formés et enfin, former un profil des apprenants collectifs avec une forte entraide.

L'ADN se positionne donc comme un espace propice à l'innovation locale, mieux, un lieu où les apprenants peuvent proposer des solutions novatrices aux défis actuels et futurs.

La première promotion débutera ses cours le 06 Novembre 2023, ceci, pour une durée de formation de 9 mois.