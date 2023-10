Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 06 Octobre2023

Niger :Désengagement des militaires français- Les opérations commencent cette semaine

Le ministère français des Armée a publié un communiqué hier 5 octobre 2023 dans lequel il annonce le démarrage, cette semaine, du désengagement des militaires et des moyens militaires de la France qui sont stationnés au Niger. « Cette manœuvre doit permettre le retour de l’ensemble des militaires en France, avant la fin de l’année’’ selon le communiqué. La coordination avec les armées nigériennes est essentielle à la réussite de cette manœuvre, rappelle le ministère des Armées. C’est cette raison que selon lui, « Toutes les dispositions ont été prises pour que les mouvements se déroulent en bon ordre et en sécurité ». (Source : Anp)

Gabon-Rca : Coopération- Le Général Oligui Nguema chez Faustin Archange Touadera

Dans le cadre des visites officielles qu’il a entamées dans la sous-région Afrique centrale au lendemain de sa prestation de serment, le président de Transition Général Brice Clotaire Oligui Nguema s’est entretenu ce mercredi 04 octobre 2023 à Bangui avec son homologue le Professeur Faustin Archange Touadera, Président de la République Centrafricaine. Il était question de faire le point du processus de transition en cours depuis la prise de pouvoir des Forces armées gabonaises (Fag). Au cours de cette entrevue qui s’est voulue empreinte de convivialité, le chef de l’État et son homologue ont passé en revue l’actualité continentale, sous-régionale, et le renforcement des relations bilatérales qui lient les deux pays depuis plusieurs décennies. Une relation au beau fixe perceptible par la réouverture prochaine des ambassades dans les deux pays. Pour rappel, cette visite de travail du Chef de l’État qui s’inscrit dans le cadre des consultations régulières entre États intervient après celle effectuée le 6 septembre dernier à Libreville par le Professeur Faustin Archange Touadera, facilitateur mandaté par la Ceeac suite aux évènements du 30 août dernier ayant conduit à la mise en place du Ctri. (Source : abangui.com)

Maroc : Coupe du monde 2030- l’Ua félicite Rabat pour son élection

Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a félicité ce jeudi 05 octobre 2023, via twitter, le Maroc pour son élection conjointe avec le Portugal et l'Espagne en tant qu'organisateur de la coupe du monde édition 2030. « Bravo au Maroc de se voir confier, après l’exploit historique de Doha, l’organisation de la coupe du monde de football de 2030, de concert avec l'Espagne et le Portugal. C’est une fierté pour le continent africain », a-t-il adressé au royaume chérifien. La FIFA a confirmé mercredi soir que la Coupe du Monde 2030 se déroulera sur trois continents différents, notamment, l'Afrique, l'Asie et l'Europe. (Source : abamako.com)

Mali : Réconciliation nationale- Le Chérif de Nioro apporte son soutien aux autorités face aux agressions

C'est dans une atmosphère de joie totale que le Chérif s'est exprimé, mercredi 4 octobre 2023 au cours de la célébration du Maouloud à la Zawia devant ses fidèles Hamalistes. Lors de son intervention devant ses fidèles, le Chérif Mohamed Ould Cheickna Ahamada HAMAOULAH a accordé, une fois de plus, son soutien aux autorités de la transition.« Je réitère, une fois de plus, mon soutien aux autorités actuelles de la Transition, cela, parce qu'ils nous ont donné l'espoir et la confiance d’être sur le bon chemin. Notre pays, ayant été victime d'une machination politique par nos précédents dirigeants, les autorités actuelles travaillent à nous rassurer pour un Mali meilleur.'' a indiqué le Chérif de Nioro« Nous constatons des massacres dans ces derniers temps et il serait mieux que les parties arrivent à un consensus à travers le dialogue. Mais dans le cas contraire, l'état a l'obligation de se protéger et protéger son peuple contre toute agression d'où qu’elle vienne. Je tiens à clarifier ça à tous mes fidèles et à tous ceux qui se reconnaissent en cela. » a-t-il ajouté (Source : abamako.com)

Guinée : Crief - L’heure de vérité a sonné pour Amadou Damaro Camara

L’heure de vérité a sonné pour l’ancien Président de l’Assemblée Nationale, privé de liberté depuis un an six mois. L’honorable Amadou Damaro Camara est attendu à la barre de la chambre de jugement de la Cour de Répression des Infractions Économiques et Financières (Crief). Il était en convalescence depuis de nombreux mois dans un hôpital en banlieue de Conakry. Mais selon son avocat, il est dans des « conditions optimales » lui permettant de répondre à la Cour. Poursuivi entre autres pour des faits présumés de détournement de deniers publics, enrichissement illicite, prise illégale d’intérêts, corruption dans le secteur public et privé, blanchiment de capitaux, l’ex chef du Parlement guinéen va essayer de se blanchir devant le juge Francis Kova Zoumanigui. (Source : africaguinee.com)

Togo : Projet d’électrification Rurale au Togo - 56 localités bientôt sous tension

Quelque cinquante-six localités du Togo seront bientôt électrifiées dans le cadre d'un projet d'électrification rurale visant à couvrir 317 localités par le biais de mini-réseaux solaires, a décidé le conseil des ministres le mercredi 04 octobre 2023, indique le communiqué officiel. Ces 56 localités dont les noms n'ont pas été évoqués, ont été sélectionnées en fonction des critères tels que la distance, la densité de population, la concentration de l'habitat et le potentiel de consommation. A traves ce projet, ce sont environ 19 000 ménages qui seront électrifiés. (Source : alome.com)

Benin : Bordure de mer- Le corps d’un garçon retrouvé sur une plage à Cotonou

Les riverains d’une plage à Cotonou ont découvert lundi 2 Octobre dernier, le corps sans vie d’un jeune garçon de 13 ans environ. Le corps d’un jeune garçon a été retrouvé sur une plage à Cotonou. La découverte macabre a été faite le lundi dernier. Informées de cette découverte, les autorités de la mairie de Cotonou assistées des éléments de la police républicaine sont descendues sur les lieux de la découverte. Après les constats d*usage, la police a ouvert une enquête pour élucider les circonstances du décès du jeune garçon qui serait âgé de 13 ans environ selon Le Matinal. (Source :acotonou)

Côte d’Ivoire : Lutte contre la surdité- Dominique Ouattara favorise l’implant cochléaire gratuit de 24 patients

Les fondations Children of Africa et Lalla Asmaa ont décidé de mutualiser leurs efforts pour fournir des soins auditifs aux enfants défavorisés en Afrique. Cette convention signée le mercredi 4 octobre 2023, a été matérialisée, le même jour, par le lancement officiel de la 2e phase du programme « Unis, on s’entend mieux », à l’Hôpital mère-enfant de Bingerville (Hme). Où se déroule, du 2 au 7 octobre, l’implantation cochléaire de 24 enfants et adolescents de Côte d’Ivoire, du Burkina Faso, du Mali, du Kenya et du Togo. Des patients souffrant de surdité. La cérémonie a été présidée par Dominique Ouattara, en présence de Son altesse royale, la princesse Lalla Asmaa du Maroc, présidente d’honneur de la fondation qui porte son nom et de l’association des enfants sourds de Oujda. (Source : Fratmat.info)

Tchad : Lutte contre les faux médicaments- Des produits pharmaceutiques de qualité douteuse saisis et brulés

La coordination de la police sanitaire du ministère de la santé publique et de la prévention a brulé une quantité importante des produits pharmaceutiques de qualité douteuse saisis à N’Djaména. Dans la journée du 04 octobre 2023, des produits sanitaires jugés nocifs par les équipes du ministère de la santé ont été mis à feu. Il s’agit entre autres, des sacs d’alcool frelaté et des farines nutritionnelles périmées. « Ce lot de produits a été ramassé lors de la mission de contrôle et supervision opérée par ladite coordination. » Le coordonnateur de la police sanitaire Hissene palet Baimokreo, indique que ces produits incinérés sont toxiques pour la population, et la boisson frelatée un danger pour la jeunesse tchadienne. Il rappelle que le décret 2835 interdit toute activité autour de la boisson frelatée. Hissene palet Baimokreo assure qu’il se poursuit le travail de supervision et de contrôle des produits de qualité douteuse. Le coordonnateur de la police sanitaire invite la jeunesse tchadienne à éviter boissons frelatées. (Source : Journal du Tchad)

Burkina Faso : Affaires militaires- Ibrahim Traoré fait le ménage dans l’armée

Une semaine après l’annonce de la mise en échec d’une tentative de coup d’État, le président de la transition a suspendu huit officiers et limogé le chef d’état-major de la gendarmerie nationale. Ce grand ménage initié par Ibrahim Traoré n’est évidemment pas du goût de tous dans une armée déjà sous tension, en particulier au sein des forces spéciales et de la gendarmerie nationale, où certains ne goûtent guère le traitement infligé par les autorités de transition à leurs chefs. Ce grand ménage initié par Ibrahim Traoré n’est évidemment pas du goût de tous dans une armée déjà sous tension, en particulier au sein des forces spéciales et de la gendarmerie nationale, où certains ne goûtent guère le traitement infligé par les autorités de transition à leurs chefs. Les sanctions sont vite tombées. Une semaine après avoir affirmé qu’il avait déjoué une tentative de coup d’État, le capitaine Ibrahim Traoré a suspendu, le 4 octobre, huit officiers qu’il soupçonne d’avoir comploté contre lui. Une décision concomitante au limogeage, pour les mêmes raisons, du lieutenant-colonel Evrard Somda, le chef d’état-major de la gendarmerie nationale. (Source : Jeune Afrique)