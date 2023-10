Afrique: CAN 2023 - Le Sénégal remet son titre en jeu dans 100 jours

Dakar — Un an et huit mois après son premier sacre de champion d'Afrique de football, l'équipe du Sénégal va remettre en jeu son titre, dans 100 jours en Côte d'Ivoire où se tiendra la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des nations 2023 (13 janvier-11 février 2023).

Le 6 février 2022, le Sénégal remportait pour la première fois une CAN depuis sa première participation à une phase finale de CAN en 1965.

Entre temps, les Lions ont perdu deux finales en 2002 contre le Cameroun et en 2019 contre l'Algérie.

Les hommes d'Aliou Cissé qualifiés depuis la quatrième journée des éliminatoires de la CAN 2023, iront en Côte d'Ivoire défendre leur titre.

Le Sénégal et tous ses pays voisins immédiats : la Guinée, la Guinée-Bissau, la Gambie, la Mauritanie et le Mali sont qualifiés à cette 33e édition de la CAN.

Les autres pays qualifiés sont : Afrique du Sud, Algérie, Angola, Burkina Faso, Cameroun, Cap-Vert, RD Congo, Côte d'Ivoire (pays hôte), Égypte, Ghana, Guinée Équatoriale, Maroc, Mozambique, Namibie, Nigeria, Tanzanie, Tunisie et Zambie.

Le tirage au sort en vue de la constitution des poules de la CAN aura lieu, jeudi prochain, en Côte d'Ivoire.

Le Sénégal est dans le chapeau 1 avec la Côte d'Ivoire, le Maroc, la Tunisie, l'Algérie et l'Égypte.

La première édition de la CAN qui s'est tenue au Soudan en 1957 a vu la participation de trois équipes. Elle évoluera à 24 équipes, depuis 2019.

La Côte d'Ivoire est la dix-huitième nation à abriter la compétition depuis la première édition. Elle va accueillir la Coupe d'Afrique des nations pour la deuxième fois, après 1984.

Cette édition est remportée par le Cameroun. Les Lions indomptables décrochaient le trophée continental pour la première fois.

La CAN 2023 se déroulera dans cinq villes et cinq stades du pays : Abidjan (stade Alassane Ouattara et stade Félix Houphouët-Boigny), Bouaké (stade de la Paix), Korhogo (stade Amadou Gon Coulibaly), San-Pédro (stade Laurent Pokou) et Yamoussoukro (stade Charles Konan Banny). Le stade Alassane Ouattara accueillera le match d'ouverture et la finale.

Le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe s'est dit "impressionné par les progrès réalisés" dans les préparatifs.

En juin 2023, la CAF et le Comité d'organisation local ont dévoilé l'identité visuelle de la CAN 2023.