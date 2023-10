Egypte/Zambie: La liste des Pharaons avec Salah contre la Zambie et l'Algérie en amical

Rui Vitoria annonce la liste des joueurs convoqués pour les deux matchs amicaux de l'Égypte ce mois-ci, faisant confiance à sa figure de proue, Mohamed Salah.

Le sélectionneur des Pharaons et ses hommes doivent disputer deux matchs amicaux ce mois d'octobre.

Les rencontres se jouent respectivement contre la Zambie et l'Algérie les 12 et 16 octobre au stade Hazza bin Zayed d'Abu Dhabi aux Émirats arabes unis.

Ces deux matchs entrent dans le cadre de la préparation de la CAN 2023 prévue en début d'année prochaine en Côte d'Ivoire et des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 le mois prochain.

« Le match contre la Tunisie n'a pas été mon plus fort avec les Pharaons. Car, j'ai déjà affronté la Belgique. Les matchs entre la Zambie et l'Algérie constituent un test important pour les joueurs qui souhaitent disputer deux confrontations fortes en 72 heures », confirme Vitoria via le compte X de la Fédération égyptienne de football.

« Nous sommes toujours à la recherche d'amitiés solides en vue de la préparation des nations africaines et des éliminatoires de la Coupe du monde. Mon contrat avec l'équipe nationale égyptienne se poursuit jusqu'en 2026 et mon objectif est de me qualifier pour la Coupe du monde », affirme le Portugais.

Pour faire face à ces défis, l'entraîneur portugais dévoile une liste de 25 joueurs.

Lors de leur dernier match, l'Égypte a perdu 1-3 contre la Tunisie en amical le 12 septembre 2023.