Sénégal: Comment un trafic de rendez-vous pour obtenir un visa vers l'Europe s'est installé

Au Sénégal, c'est la galère pour obtenir des rendez-vous de demande de visas pour l'Europe. Il faut parfois plusieurs mois pour trouver un créneau. Un trafic s'est donc organisé, avec des intermédiaires qui réussissent à se saisir de ces créneaux et les revendent à prix d'or aux Sénégalais désespérés. Illustration.

Aliou actualise sans arrêt la même page internet depuis plus de deux mois : le site de VFS global, sur lequel se réservent les rendez-vous pour les demandes de visa pour la France. Et le même message s'affiche à chaque fois. « Aucun rendez-vous trouvé », résume Aliou.

Cet artiste graffeur devait se rendre à la Réunion, un département français de l'océan Indien, sur invitation pour un festival. Un de ses amis le met alors en contact avec un intermédiaire. Aliou explique : « Si on me dit qu'il faut passer par la plateforme et que j'essaie depuis deux mois et que ça ne passe pas, je vais essayer d'exploiter d'autres ressources. Le gars m'a dit qu'il faut que je lui envoie de l'argent pour qu'il me trouve un rendez-vous. Pour l'instant, je lui ai envoyé 100 000 ».

Des rendez-vous qui peuvent coûter jusqu'à 400 euros

100 000 francs CFA, soit 150 euros, sans garantie de résultats. Des sommes qui peuvent s'envoler jusqu'à 400 000 francs CFA. Cet homme, qui souhaite rester anonyme, a aussi dû passer par ce marché noir pour acheter un rendez-vous à sa belle-soeur. Il a remarqué que les vendeurs avaient des méthodes bien rodées : « Ce sont souvent des gens qu'on n'arrive pas à avoir au téléphone et on communique souvent par WhatsApp et au moment du règlement, on règle souvent par mobile money. »

Mary est étudiante en marketing. Elle et six de ses camarades devaient partir en France pour un échange universitaire. Mais là encore, impossible de trouver un rendez-vous. Les étudiants échangent sur Messenger avec des revendeurs, mais finissent par renoncer. « On a carrément perdu espoir, soupire Mary. Ce qui fait le plus mal, c'est qu'on a fait toutes les étapes. On a tous les papiers, mais il nous manque juste le visa ».

Pour Aliou, le graffeur, le départ pour 1er octobre est fortement compromis.