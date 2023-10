Algérie: Krikou met en avant les efforts de l'Etat en matière de protection de la catégorie des personnes aux besoins spécifiques

ALGER — La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaouther Krikou a mis en avant, jeudi à Alger, les efforts de l'Etat en matière de protection des personnes aux besoins spécifiques et l'intérêt qui leur est accordé à travers les programmes de prise en charge sociale et d'insertion professionnelle.

Lors d'une plénière à l'Assemblée populaire nationale (APN) consacrée aux questions orales, la ministre a indiqué que la politique nationale de prise en charge des personnes aux besoins spécifiques tendait à "les accompagner et à assurer leur autonomie, en plus d'encourager leur esprit d'initiative, relancer leur participation au développement et faciliter leur accès aux infrastructures et services publics, outre la prise en charge sociale et les mécanismes d'insertion professionnelle".

A ce propos, Mme Krikou a cité la loi 02-09 du 8 mai 2009 relative à la protection et à la promotion des personnes handicapées, estimant que la prise en charge de cette catégorie constituait "un engagement national qui associe l'ensemble des secteurs concernés, chacun dans son domaine de compétence".

Dans ce contexte, elle a affirmé que le secteur de la Solidarité nationale veillait à assurer l'éducation et l'enseignement spécialisé destiné aux enfants aux besoins spécifiques, et ce au niveau de 239 établissements dont des centres spécialisés de prise en charge pédagogique, mais aussi des handicaps visuels et moteurs.

En ce qui concerne l'encadrement éducatif, la ministre a souligné que le staff pédagogique au sein des établissements spécialisés relevant du secteur, englobe plus de 15.000 encadreurs, dont des enseignants, des éducateurs, des psychologues et des assistants sociaux en vue de l'accompagnement et de la prise en charge psychopédagogique de la catégorie des personnes à besoins spécifiques.

La ministre a, en outre, affirmé que le programme du secteur en matière de prise en charge de cette catégorie englobe plusieurs domaines, dont l'éducation et l'enseignement spécialisés, l'accompagnement psychopédagogique, en sus des mécanismes de prise en charge et d'accompagnement social, ajoutant que la prise en charge de cette catégorie se fait en coordination avec différents secteurs ministériels.

La ministre a, par ailleurs, rappelé que le secteur a initié l'élaboration du projet de révision de la loi n 02-09 du 8 mai 2002, relative à la protection et à la promotion des personnes aux besoins spécifiques, en vue d'introduire des améliorations qui visent à consolider les acquis accomplis au profit de cette catégorie et la développer en fonction des exigences de l'heure, notamment socio-économiques.

A cet effet, ajoute la ministre, une commission ministérielle a été installée dans le but de coordonner le travail avec tous les secteurs et les organismes concernés et en associant des associations qui activent dans le domaine, ajoutant que le projet de révision de cette loi est actuellement au niveau des parties compétentes, conformément aux procédures juridiques en vigueur.