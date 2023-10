Algérie: Mesures préventives pour éviter tout développement épidémique lié à la propagation d'insectes nuisibles

ALGER — Le ministère de la Santé a publié une note qui prévoit "des mesures préventives" pour éviter tout développement épidémique lié à la propagation d'insectes nuisibles tels que les punaises de lit qui constituent une menace pour la santé publique, et ce, au niveau des points d'entrée, en application du Règlement sanitaire international (RSI) et des missions des centres de contrôle sanitaire aux frontières, indique jeudi un communiqué du ministère.

"En application du RSI et des missions des centres de contrôle sanitaire aux frontières, et pour prévenir toute propagation épidémique ou autre menace, le ministère de la Santé a procédé, en coordination avec les différentes autorités compétentes, à l'activation du système de vigilance sanitaire à travers la publication d'une note contenant une série de mesures préventives à adopter pour éviter tout développement épidémique lié aux insectes nuisibles tels que les punaises de lit, qui constituent une menace pour la santé publique, et ce, au niveau des points d'entrée", précise la source.

Il s'agit notamment d'assurer "le contrôle sanitaire des avions, des navires et des transports terrestres et leur désinfection en cas de risques relevés par les employés des centres de contrôle sanitaire frontaliers, le renforcement du contrôle épidémiologique, le nettoyage et l'assainissement régulier des aéroports, des ports et des sites terrestres, le contrôle et la désinfection des bagages et des marchandises susceptibles de contenir des insectes nuisibles, la fourniture d'informations sanitaires aux voyageurs outre la nécessité d'une coordination étroite et continue avec tous les secteurs opérant dans les points d'accès aériens, maritimes et terrestres".

A cet égard, le ministère a souligné "la nécessité d'appliquer strictement la note ministérielle n 24 du 3 octobre 2023, en prenant soin d'informer la Direction générale de la prévention et de la promotion de la santé de toutes les restrictions qui pourraient entraver la mise en oeuvre des directives contenues dans la dite note".