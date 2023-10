Sénégal: BRVM - Hausse de 32,729 milliards FCFA de la capitalisation du marché des actions ce 5 octobre 2023.

La capitalisation boursière du marché des actions de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a enregistré une hausse de 32,729 milliards FCFA au terme de la séance de cotation de ce jeudi 5 octobre 2023.

Cette capitalisation s'est établie à 7767,286 milliards de FCFA contre 7734,557 milliards de FCFA le 4 octobre 2023. La hausse intervient à la suite la progression de 0,42% à 208,78 points contre 207,90 points la veille de l'indice BRVM C (l'indice général de la Bourse).

Quant à l'indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché), il a enregistré une progression de 0,49% à 105,14 points contre 104,63 points précédemment.

En ce qui le concerne, l'indice BRVM Prestige ((indice regroupant l'ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige), est toujours en baisse avec -0,58% à 100,85 points contre 101,44 points la veille.

La capitalisation du marché obligataire est aussi en baisse de 7,113 milliards, se situant à 10 218,966 milliards de FCFA contre 10226,079 milliards de FCFA le 4 octobre 2023.

Concernant la valeur totale des transactions, elle s'est établie à 1,177 milliard de FCFA contre 2,353 milliards de FCFA la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Sucrivoire Côte d'Ivoire (plus 6,00% à 530 FCFA), BOA Burkina Faso (plus 5,84% à 5 885 FCFA), Orange Côte d'Ivoire (plus 2,86% à 10 800 FCFA), Air Liquide Côte d'Ivoire (plus 0,95% à 530 FCFA) et BOA Sénégal (plus 0,76% à 3 300 FCFA).

Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres Palm Côte d'Ivoire (moins 7,48% à 6 930 FCFA), Crown SIEM Côte d'Ivoire (moins 5,80% à 650 FCFA), SAPH Côte d'Ivoire (moins 5,66% à 2 500 FCFA), Servair Abidjan Côte d'Ivoire (moins 4,30% à 1 225 FCFA) et Oragroup Togo (moins 3,23% à 2 700 FCFA).