Cote d'Ivoire: À Abidjan, la directrice du FMI Kristalina Georgieva salue la croissance ivoirienne

En visite à Abidjan, la directrice du Fonds Monétaire International (FMI) Kristalina Georgieva a prononcé jeudi 5 octobre 2023 son discours inaugural des assemblées annuelles. Elle a salué la « résilience remarquable » de l'économie mondiale, tout en soulignant les cicatrices laissées par la pandémie de Covid et la guerre en Ukraine, et a particulièrement vanté la croissance ivoirienne.

Kristalina Georgieva a d'emblée rappelé que les chocs successifs survenus depuis 2020 ont amputé la production mondiale de 3 700 milliards de dollars et que la croissance actuelle restait bien inférieure aux niveaux d'avant la pandémie, avec de faibles perspectives de croissance à moyen terme.

Mais la directrice du FMI a aussi souligné les différences entre les dynamiques de croissance selon les pays, citant l'Inde et la Côte d'Ivoire parmi les bons élèves : « J'ai eu l'occasion de traverser le magnifique pont Alassane Ouattara. Ce nouveau pont symbolise la transformation de la Côte d'Ivoire, d'un pays fragile et touché par un conflit il y a dix ans à une économie dont la croissance est parmi les plus rapides en Afrique. Le monde entier a besoin du même esprit d'optimisme ! »

Une équipe du FMI vient justement d'achever sa mission de deux semaines à Abidjan, pour mesurer les progrès réalisés dans le cadre du programme économique des autorités, soutenu par un accord de 3,5 milliards de dollars. Un programme dont le président ivoirien Alassane Ouattara s'est félicité, et a remercié le FMI. « J'invite le FMI à examiner l'opportunité d'une nouvelle allocation de DTS aux États. Ce que vous avez fait déjà est un exploit. J'encourage également le FMI à poursuivre ses efforts en vue de la restructuration de la dette des pays africains. Et enfin, je réitère mon appel de longue date pour le renforcement de la voix et de la représentativité des pays membres les plus vulnérables. »

Un troisième siège pour l'Afrique subsaharienne devrait être créé prochainement au sein des conseils d'administration du FMI et de la Banque mondiale.