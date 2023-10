Algérie: Algérie-UE - Lancement d'un programme de coopération dans le renouvelable pour 15 millions d'euros

ALGER — L'Algérie et l'Union européenne (UE) ont convenu, lors de la réunion du Dialogue politique de Haut niveau dans le domaine de l'énergie, d'un nouveau programme de coopération pour soutenir le développement des énergies renouvelables d'une valeur de 15 millions d'euros, selon le communiqué commun de la réunion, rendu public jeudi par le ministère de l'Energie et des mines.

Ce programme de coopération, s'appuyant sur les résultats "très positifs du projet Taka Nadifa (énergie propre)", a été annoncé à l'issue de la 5ème réunion qui s'est tenue jeudi à Bruxelles, sous la coprésidence de la Commissaire à l'énergie de la Commission de l'Union européenne, Kadri Simson et le ministre de l'Energie et des mines, Mohamed Arkab, a précisé la même source.

Ce programme de coopération, d'une valeur de 15 millions d'euros, est basé sur les priorités identifiées à travers le Dialogue entre l'Algérie et l'UE.

Il vise à soutenir le développement de projets d'énergies renouvelables, l'intégration des renouvelables dans le système, y compris par le biais de nouvelles technologies, l'interconnexion électrique, le développement d'une économie verte de l'hydrogène, l'augmentation des énergies renouvelables dans la production et le transport d'énergie, ainsi que l'efficacité énergétique dans les bâtiments et les entreprises publiques, a souligné le communiqué commun de la réunion.

Les deux parties ont convenu de progresser davantage sur les émissions de méthane et l'hydrogène en facilitant et en promouvant des projets industriels pilotes, ainsi que d'organiser des ateliers réunissant des parties prenantes publiques et privées européennes et algériennes.

Les perspectives de coopération dans le domaine de l'hydrogène renouvelable ont également été discutées lors de cette réunion qui s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre du Mémorandum d'entente (MoU) sur le partenariat stratégique entre l'Algérie et l'UE dans le domaine de l'énergie, signé à Alger en 2013, qui vise à développer et renforcer les relations énergétiques tout en respectant l'équilibre des intérêts entre les deux parties.

Dans cette perspective, les deux parties ont exprimé leur volonté d'explorer la possibilité d'établir un accord de coopération sur l'hydrogène afin d'identifier des actions concrètes et des projets dans ce domaine de partenariat, a ajouté le communiqué.

Les efforts de l'Union européenne pour augmenter et accélérer le déploiement des énergies renouvelables ont été mis en avant, avec l'hydrogène comme domaine prioritaire pour stimuler la transition verte.

La stratégie nationale algérienne récemment adoptée pour le développement de l'hydrogène a également été soulignée.

La commissaire Simson et le ministre Arkab ont convenu qu'il existait un excellent potentiel pour un partenariat fructueux et mutuellement bénéfique sur l'hydrogène renouvelable et se sont engagés à intensifier la coopération dans ce domaine".

L'Algérie, partenaire stratégique et fiable dans l'approvisionnement énergétique

Lors de cette réunion bilatérale, les deux parties ont fait le point sur l'état d'avancement de la coopération bilatérale, tout en réitérant la volonté commune d'oeuvrer à son renforcement à travers de nouveaux échanges dans le cadre du groupe de travail sectoriel et des deux groupes d'experts sur "le gaz naturel" et "l'électricité, les énergies nouvelles et renouvelables et l'efficacité énergétique", créés en 2015.

Ainsi, les deux parties ont salué les progrès réalisés dans la mise en oeuvre du partenariat, notamment des réunions régulières entre experts, l'organisation d'activités conjointes qui ont contribué à une meilleure compréhension mutuelle sur des questions d'intérêt commun, telles que le gaz naturel, l'hydrogène renouvelable, la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur de l'énergie, le développement des énergies renouvelables et la promotion de l'efficacité énergétique, a-t-on mentionné.

"L'importance de l'Algérie en tant que partenaire stratégique et fiable dans l'approvisionnement énergétique de l'UE en gaz naturel a été également soulignée", et l'évolution de la demande européenne et de l'offre par l'Algérie a été discutée.

Par ailleurs, les deux parties ont discuté de la coopération euro-algérienne pour réduire les émissions de méthane dans l'industrie pétrolière et gazière et ont décidé de travailler ensemble pour promouvoir la récupération et la commercialisation du méthane qui serait autrement dispersé dans l'atmosphère.

"Cela permettra des avantages mutuels en termes de lutte contre le changement climatique, une meilleure rentabilité de l'industrie gazière algérienne et un potentiel accru d'approvisionnement supplémentaire à l'Union européenne", a-t-on expliqué, assurant qu'il a été convenu "d'étendre la coopération à l'exploration, la production et l'utilisation de matériaux rares, notamment comme intrants dans l'industrie des composants d'installation pour la production ou le stockage d'énergie renouvelable".

L'Algérie et l'UE ont convenu aussi "d'accélérer les discussions sur la coopération dans le domaine de l'électricité, en particulier sur l'interconnexion entre les réseaux électriques européens et algériens et les échanges transfrontaliers".

Des discussions seront également engagées sur la possibilité de créer des partenariats industriels pour la fabrication d'équipements, en particulier pour le marché des énergies renouvelables.

Se félicitent de l'esprit qui a prévalu lors des différentes réunions et échanges, les deux parties continueront le dialogue et le partenariat stratégique dans le domaine de l'énergie pour l'intérêt mutuel, a-t-on encore souligné de même source.