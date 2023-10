Algérie: Réunion du Gouvernement - Présentation d'une communication sur le plan national d'organisation des secours en cas de catastrophe 'ORSEC'

ALGER — Le Gouvernement a entendu, jeudi, lors de sa réunion hebdomadaire, présidée par le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, une communication sur le plan national d'organisation des secours en cas de catastrophe "ORSEC", présentée par le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire indique un communiqué des Services du Premier ministre.

Cette communication vise à dresser "un état sur l'opérationnalité des plans nationaux et locaux d'organisation des secours en cas de catastrophe, selon une perspective proactive, visant à passer d'une focalisation sur l'après-catastrophe vers une focalisation sur la gestion du risque de l'avant-catastrophe et ce, dans le cadre de la nouvelle stratégie nationale de prévention, d'intervention et de réduction des risques des catastrophes dans le cadre du développement durable", précise le communiqué.

La même source souligne que la communication a porté sur "les capacités nationales et les moyens opérationnelles d'intervention en cas de catastrophe, notamment en ce qui concerne le renforcement des stocks stratégiques et l'utilisation des technologies modernes et des méthodes scientifiques et pratiques dans le cadre de la mise en oeuvre de ces plans".

Elle a également porté sur "la qualification des ressources humaines devant être mobilisées et impliquées, notamment les unités spécialisées de la protection civile en tant que principal intervenant dans la gestion et la direction des interventions sur le terrain".