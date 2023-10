Ethiopie: Finalisation des préparatifs pour la célébration du Festival Irrecha 2016.

<strong>Addis-Abeba, — Les préparatifs du festival Irrecha 2016 qui sera célébré à Hora Finfinne (Addis-Abeba) et Hora Harsade (Bishoftu) ont été finalisés, selon le Bureau de communication d'Oromia.

On sait que le peuple Oromo célèbre Irrecha pour remercier Waaqa (Dieu) pour les bénédictions et les miséricordes qu'ils ont reçues au cours de l'année écoulée.

Le festival est célébré dans différentes localités de l'état d'Oromia. Plus encore, au niveau national, c'est un événement qui rassemble des millions d'Oromos et de non-Oromos de tout le pays et de l'étranger.

Dans sa déclaration relative au festival Irrecha 2016, le chef du bureau de communication d'Oromia, Hailu Adugna, a déclaré que le festival serait célébré dans les deux endroits sous le thème "Irrecha : symbole d'unité et de fraternité".

Selon lui, Irrecha est une fête de paix et de réconciliation où le peuple Oromo remercie le créateur.

Le chef a souligné que la célébration de la fête d'Irrecha devient de plus en plus attrayante, car elle devient une attraction commerciale et touristique.

Hailu a en outre exhorté les participants à célébrer l'événement en protégeant la valeur et la culture du festival et d'une manière qui renforce l'unité entre les habitants du pays.

Depuis que le système Gadaa a été enregistré comme l'un des patrimoines culturels immatériels mondiaux par l'UNESCO, le festival est adopté par la communauté internationale dans son ensemble, encourageant l'industrie touristique éthiopienne.

Le festival présente une gamme vibrante de couleurs qui en fait l'un des plus beaux festivals de rue parmi les Oromos et d'autres nations et nationalités du pays.

Le chef du bureau a noté qu'Irrecha est une fête d'action de grâce, de pardon et d'optimisme.