Madagascar: AccèsBanque - MyAccès remporte le prix « Product Innovation of the Year »

Leader de l'innovation dans les services bancaires, AccèsBanque a lancé son produit révolutionnaire MyAccès en 2018. Plus de 34 000 personnes sont déjà abonnées et l'utilisent pour effectuer diverses opérations.

Hier, au siège d'Ankorondrano, le Directeur général, Mikhail Velichko, et son équipe étaient heureux d'annoncer qu'ils avaient remporté le prestigieux prix « Product Innovation of the Year » pour ce produit très intéressant.

Ce prix, décerné par la Société financière internationale pour Global SME Finance, récompense une innovation exceptionnelle et souligne l'engagement d'AccèsBanque à repousser les limites du possible en matière de services bancaires.

« L'obtention de ce prix est une belle validation de notre capacité et de celle du peuple malgache à développer un meilleur service financier. Nous sommes absolument ravis de le recevoir en reconnaissance de l'innovation de l'année. C'est une validation du travail acharné, de la créativité et de l'engagement de notre équipe en faveur de l'innovation. Nous avons cherché à créer un produit qui bénéficierait réellement à nos clients et à nos partenaires, et ce prix témoigne de notre succès dans la réalisation de cet objectif », a déclaré le Directeur général.

%

MyAccès, le produit gagnant, représente une avancée significative dans le domaine de la banque mobile et de la messagerie, en permettant aux clients de gérer leur compte via les applications Meta's Messenger et Viber. Il a déjà attiré l'attention pour sa praticité et son accessibilité, permettant des paiements, des vérifications de compte et des virements rapides et sans frais.

Tout cela via le bot Messenger.

Grâce aux jeunes malgaches

« Ce qui nous différencie dans le transfert d'argent, c'est que c'est totalement gratuit. Tout le monde peut créer un compte MyAccès sur Facebook. Il est important de noter que ce sont des informaticiens malgaches qui ont développé le produit MyAccès. Nous avons réalisé que nos jeunes maîtrisent bien l'informatique. Ils peuvent accomplir quelque chose de grandiose qu'on ne peut pas imaginer », a ajouté Narindra Randrianarisoa, Directeur Adjoint en charge du business development.

Pour l'International Finance Corporation, MyAccès s'est distingué par sa praticité et sa réflexion prenant en compte le quotidien des clients.

AccèsBanque exprime sa profonde gratitude envers son équipe dévouée, ses clients et ses partenaires.

Leur soutien et leur collaboration ont permis de donner vie à MyAccès et de franchir cette étape importante.

Pour AccèsBanque, l'obtention du Prix de l'innovation produit de l'année est une source de motivation pour continuer à développer de nouvelles solutions, à établir des normes dans l'industrie et à offrir une valeur exceptionnelle à ses partenaires. AccèsBanque est une banque reconnue pour son dévouement à l'innovation et à l'excellence.

Avec une équipe passionnée et un engagement à résoudre des problèmes concrets, elle repousse continuellement les limites pour offrir des solutions novatrices qui ont un impact significatif pour ses clients.