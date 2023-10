Madagascar: Développement rural - Lancement du premier Guichet unique agricole à Tsiroanomandidy

L'intensification des activités de production agricole se poursuit dans la région Bongolava, avec un grand enthousiasme des acteurs de ce secteur. Depuis le 28 septembre dernier, de nouvelles solutions sont à la portée des paysans agriculteurs.

Une multitude de services en un seul lieu. C'est ce que présente le Guichet unique agricole, inauguré la semaine dernière à Tsiroanomandidy.

Cette plateforme novatrice, conçue pour répondre aux besoins des agriculteurs locaux, offre une gamme complète de solutions et d'installations pour stimuler l'agriculture et l'élevage dans la région.

Le Guichet Unique Agricole est une initiative visionnaire qui rassemble diverses composantes essentielles pour le secteur agricole sous un même toit.

Les initiateurs du projet ont créé une plateforme intégrée comprenant une usine de production de provendes dédiées à l'élevage, un espace d'exposition et de vente, ainsi que des services de location de machines agricoles telles que les tracteurs fournis par les sociétés Sodirex et Agrima.

L'une des caractéristiques clés de cette plateforme est la diversité des services offerts aux agriculteurs.

En plus des installations de production, le Guichet Unique Agricole abrite des services de microcrédit proposés par Volamahasoa, permettant aux agriculteurs d'accéder à des financements cruciaux pour développer leurs activités.

La présence d'un bureau de la Direction Régionale de l'Agriculture et de l'Élevage (DRAE) assure également un soutien institutionnel et des conseils directs pour les agriculteurs.

Facilitations

L'objectif principal de cette initiative est de résoudre les problèmes fréquemment rencontrés par les agriculteurs, qui étaient auparavant contraints de se déplacer sur de longues distances pour accéder à des services éparpillés.

Le Guichet Unique Agricole simplifie le processus en réunissant tous ces services au même endroit, facilitant ainsi la vie des agriculteurs locaux.

Outre les aspects pratiques, le Guichet Unique Agricole sert également de point de rencontre et d'échange pour la communauté agricole.

La salle de réunion et de réception présente sur place encourage la collaboration entre les agriculteurs, les autorités locales et les parties prenantes du secteur agricole, favorisant ainsi un environnement propice à l'apprentissage et à l'innovation.

Lors de la cérémonie d'inauguration, les représentants du Gouvernement, notamment ceux issus du MICC (Ministère de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation) et du MINAE (Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage) ont exprimé leur enthousiasme quant à l'impact potentiel du Guichet Unique Agricole sur la région.

Ils ont souligné que cette initiative était un exemple concret de l'engagement envers le développement rural et la promotion de l'agriculture durable à Madagascar. Bref, l'ouverture du Guichet Unique Agricole à Tsiroanomandidy marque un tournant significatif dans le paysage agricole malgache.

Cette plateforme innovante promet de renforcer la résilience des agriculteurs locaux, de dynamiser l'économie rurale et de créer un modèle pour d'autres régions cherchant à améliorer leurs pratiques agricoles.