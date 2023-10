Afrique: Octobre Rose - Des applications et des tutoriels au service des femmes pour l'autopalpation mammaire

Keep a Breast ou Check Yourself ; My Risk Breast Cancer ou encore Mon Dépistage : cancer. Autant d'applications mobiles proposant qui permettent aux femmes d'être accompagnées pour la réalisation de l'autopalpation des seins.

Ce geste d'examiner elle-même ses seins, et ce, régulièrement, permet à la femme de repérer d'éventuelles anomalies pouvant évoluer en cancer du sein.

Ces applis, téléchargeables sur l'Apple Store et Google Play Store, proposent de nombreuses fonctionnalités permettant aux femmes de s'informer et les incitent à adopter les bons gestes en réalisant l'autopalpation mammaire.

Pour l'appli Keep a Breast, l'utilisatrice reçoit tous les mois au bon moment de son cycle, une notification l'invitant à procéder à l'autopalpation, au terme de laquelle l'appli suggère une question de contrôle sur une éventuelle anomalie ou, au contraire, tout va bien.

L'appli propose également des conseils pour réaliser l'autopalpation mammaire chaque mois en toute sérénité.

Le nom de cette appli est aussi celle de l'association qui l'a initiée, oeuvrant dans la lutte contre le cancer du sein.

L'appli My Risk Breast Cancer permet également d'accéder à une mine d'informations sur le cancer du sein et son dépistage. Celle appelée Mon Dépistage : cancer est plus élargie vers d'autres types de cancer.

Elle permet, non seulement d'obtenir des informations sur différents cancers, mais aussi d'évaluer le risque de développer un cancer en fonction de différents paramètres : âge, sexe, antécédents familiaux, mode de vie. Parmi ses autres fonctionnalités figure également le rappel de rendez-vous de dépistage et les divers conseils.

Les tutoriels disponibles sur diverses plateformes sur internet sont également des outils facilitant aux femmes d'apprendre les bons gestes en matière d'autopalpation mammaire.

Bien entendu, l'autopalpation ne remplace pas l'examen clinique réalisé par le professionnel de santé, ni la mammographie, permettant de repérer des anomalies qui ne sont pas détectables à la palpation.