Tunisie: Equipe nationale | La liste des joueurs pour les matches contre La Corée du Sud et le Japon dévoilée - Le retour des cadors

Le sélectionneur national, Jalel Kadri, a dévoilé hier matin, lors d'une conférence de presse tenue au siège de la FTF, la liste des 23 joueurs convoqués pour le prochain rassemblement de la sélection nationale.

Un rassemblement qui sera ponctué par deux matches amicaux : contre la Corée du Sud le 13 octobre à Séoul et le 17 du même mois à Kobe face au Japon.

La liste dévoilée par Jalel Kadri a vu le retour de quatre joueurs-cadres. En effet, Mohamed Dräger en défense, Anis Ben Slimane au milieu de terrain, Naïm Sliti et Issam Jebali en attaque, retrouvent leurs rangs en sélection. Un retour aux fondamentaux, aux joueurs-cadres qui composent l'ossature de l'équipe de Tunisie. «Autant la CAN approche, autant nous gardons les mêmes.Comme la Confédération africaine de football est susceptible de revenir à des listes à 23 joueurs avant les tournois majeurs, comme c'était le cas avant la pandémie de Covid, j'ai anticipé en me contentant d'une liste de 23.L'autre raison qui m'a poussé à convoquer 23 joueurs et non pas 26, c'est que les deux matches amicaux programmés lors du prochain stage auront lieu bien loin de nos terres.Il s'agit de faire de longs voyages, en Corée du Sud et au Japon.Je sais pertinemment que les 26 joueurs convoqués ne joueront pas forcément tous. Pour certains joueurs, le temps de jeu sera limité, particulièrement quand 26 sont convoqués.C'est pourquoi, je me suis contenté de 23 éléments qui constituent l'ossature de l'équipe nationale.Car il ne serait pas équitable de demander à un joueur nouvellement convoqué en sélection de faire deux longs déplacements pour disputer, au final, quelques minutes de jeu», a expliqué le sélectionneur national avant de poursuivre : «La liste convoquée pour ce stage est à 80%, voire 90%, celle qui sera arrêtée pour la CAN, à quatre joueurs près. Lors du stage précédent, étant déjà qualifiés à la CAN, nous nous sommes permis d'essayer de nouvelles solutions en attaque.Ce rassemblement du mois d'octobre marquera le début d'un nouveau cycle, celui de la préparation de la phase finale de la CAN».

Dans la logique des choses

Pour le sélectionneur national, le retour de quatre joueurs-cadres s'inscrit dans la logique de sa stratégie de travail : «Je reste fidèle à mes idées.

Ce n'est pas parce que certains jeunes convoqués lors du rassemblement de septembre ne figurent pas dans cette liste, Elias Saad et Anas Haj Mohamed notamment, qu'ils ne sont pas bons ou qu'ils ne seront plus convoqués à l'avenir.

Au contraire, ces jeunes joueurs figurent dans la liste élargie de l'équipe nationale.

Toutefois, deux principes sont à retenir : savoir accepter la concurrence,, mais aussi le fait qu'il y ait une ossature à préserver au sein de l'équipe de Tunisie.

Sur les 9 défenseurs de la liste précédente, 7 sont présents maintenant qui avec le retour de Mohamed Dräger. Sur les 6 milieux de terrains convoqués en septembre, 5 sont présents cette fois.

Anis Ben Slimane retrouve les rangs de la sélection après s'être rétabli de sa blessure.

La même chose en ce qui concerne les attaquants. Ils étaient 8 lors du stage précédent, ils ne sont que 6 dans ce rassemblement». Les quatre joueurs qui font leur retour dans cette liste sont des cadors, et des éléments clefs"

Le cas Elyes Saad

Et Jalel Kadri d'expliquer à propos du cas d'Elias Saad : "Son cas est réglé et il est juridiquement qualifié. Il n'a pu disputer le match contre le Botswana car il n'était pas encore qualifié.Il l'a été contre l'Egypte et devait faire son apparition en cours du jeu. Mais les péripéties de la rencontre m'ont poussé à le garder sur le banc.

Je compte le convoquer lors du prochain stage ou celui d'après. Une chose est sûre : quand il sera convoqué de nouveau, il jouera certainement."

Interrogé sur le rendement d'Aymen Dahmen, le sélectionneur national a répondu : "Notre travail est de juger le rendement de Dahmen et non pas de son club.

Même si les résultats de son club ne sont pas fameux, son rendement à lui est correct, , voire bon, aussi bien en club qu'en sélection. l'entraîneur des gardiens Chedly Mabrouki, mais aussi Ali Boumnijel avec son vécu de gardien de but, ont la charge d'évaluer le rendement de Dahmen."

Le sélectionneur national a, de nouveau, parlé de ses objectifs lors de la prochaine CAN : "Mon contrat stipule d'atteindre le Carré d'as. Moi j'ambitionne de remporter la CAN de Côte d'Ivoire.

C'est que l'équipe de Tunisie est un prétendant sérieux pour le titre continental. Elle a les moyens humains et logistiques de ses ambitions.", a martelé Jalel Kadri.

Liste des 23 joueurs convoqués

Gardiens : Aymen Dahmene (Al Hazm), Bechir Ben Said (US Monastirienne), Mouez Hassan (Club Africain).

Défenseurs : Alaa Ghram (CS Sfaxien), Ali Abdi (FC Caen), Ali Maaloul (Al Ahly), Mohamed Dräger (FC Bâle), Montassar Talbi (Lorient), Wajdi Kechrida (Atromitos), Yassine Meriah (Espérance de Tunis), Yann Valery (Angers).

Milieux : Aissa Laidouni (Union Berlin), Anis Ben Slimane (Sheffield United), Elyès Skhiri (Eintracht Francfort), Hamza Rafia (Lecce), Hannibal Mejbri (Manchester United), Mohamed Ali Ben Romdhane (Ferencvaros).

Attaquants : Elias Achouri (FC Copenhague), Haythem Jouini (Stade Tunisien), Issam Jebali (Gamba Osaka), Naim Sliti (Al Ahli SC), Seifallah Letaief (Winterthour), Youssef Msakni (Al Arabi).