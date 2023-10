Afrique de l'Ouest: Cancer du sein au Sénégal - 1817 nouveaux détectés, chez les femmes les plus jeunes

1817 nouveaux cas, c'est le triste bilan de femmes atteintes du cancer du sein au Sénégal.

C'est en effet, ce qu'a révélé Dr Fatma Guenoune, présidente de la ligue sénégalaise contre le cancer, à l'occasion d'un point de presse conjoint, animé entre la LISCA et son partenaire DP World dans le cadre de leur partenariat. Mais, dans ce nouveau décompte, la présidente de la LISCA a fait constater que les jeunes constituent de plus en plus la frange la plus touchée.

A l'occasion du mois d'octobre rose, la ligue sénégalaise contre le cancer (LISCA) a lancé sa quatorzième campagne de consultation et de sensibilisation contre le cancer du sein. « Nous avons débuté cette campagne depuis le premier octobre, c'est un moment de sensibilisation pour qu'on puisse impacter beaucoup plus de populations féminines et que nous faisons appel à toutes les femmes qui sont âgées à partir de quarante ans à venir se dépister parce que ce cancer vu tôt peut être guérit dans 90% des cas », a indiqué la présidente de la ligue sénégalaise contre le cancer du sein.

Dr Fatma Guenoune qui intervenait lors d'une conférence de presse conjoint entre la LISCA et son partenaire DP WORLD a souligné avoir détecté des cas de cancer au niveau de sa structure. Et de relever : « Nous sommes à notre quatrième jours de consultation, nous avons des cas de cancer détectés au niveau de la ligue. »

Le cancer du sein étant le deuxième cancer de la femme au Sénégal, en nombre de cas et de décès par cancer chez la femme, après celui du col, Dr Guenoune révèle une détection de nouveaux cas au Sénégal. « C'est le cancer du col qui tue beaucoup plus que le cancer du sein, le cancer du sein étant le deuxième en termes de prévalence et de mortalité, 1817 nouveaux cas, 951 décès par an c'est énorme. Et ce que nous avons constaté, ça touche des femmes de plus en plus jeunes », a-t-elle informé.

C'est à ce sens que la présidente de la LISCA a invité toutes les femmes à aller se faire dépister. Et d'appeler : « Nous avons lancé cette campagne en 2010 pour ne plus voir des stades 4. Donc je pense que des femmes qui habitent à Dakar et ses environs peuvent venir à la LISCA même en dehors d'octobre Rose pour qu'on puisse les accompagner à faire une mammographique diagnostique. »