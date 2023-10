Afrique: Quatre jeunes chercheurs primés pour leurs travaux sur la couverture sanitaire universelle en Afrique

Dakar — La Fédération internationale des associations et fabricants de produits pharmaceutiques (IFPMA, en anglais) et l'organisation de plaidoyer, Speak Up Africa, ont annoncé, jeudi, les quatre lauréats de la deuxième édition du Prix des jeunes innovateurs africains pour la santé.

"Mme Teniola Aderonke Adedeji (Nigeria) et le Dr. Ochora Moses (Ouganda) [sont] les premiers lauréats du Prix et (...) Mme Izath Nura (Ouganda) et M. Abdullahi Muhammad Habibu (Nigeria) (...) les deuxièmes lauréats du Prix de l'édition africaine du Prix des Jeunes Innovateurs Africains pour la Santé", peut-on notamment lire dans un communiqué transmis à l'APS.

Pour sa deuxième édition, le prix s'est concentré sur les innovations visant à atteindre la couverture sanitaire universelle (CSU) en Afrique.

"Le Prix s'est concentré sur les innovations qui peuvent contribuer à étendre la couverture des populations, des services et à assurer la protection financière des patients", poursuit la même source.

L'annonce des heureux gagnants a été faite lors du Forum Galien Afrique, qui se tient à Dakar, du 3 au 7 octobre, et qui célèbre la créativité et l'excellence dans le domaine de la science sur le continent.

" Le Prix des Jeunes Innovateurs Africains pour la Santé soutient les jeunes entrepreneurs en leur offrant des opportunités financières et en nature dont ils ont besoin pour faire progresser leurs innovations afin d'améliorer les résultats en matière de santé dans leurs communautés", ont fait savoir les organisateurs.

%

"Le fait d'avoir remporté le premier Prix confirme la mission de Pharmarun, qui est de fournir un accès rapide et facile aux médicaments. Nous nous engageons à garantir l'accès aux médicaments en encourageant davantage de collaborations entre les pharmacies afin d'assurer une couverture sanitaire universelle, en commençant par les médicaments et les soins pharmaceutiques", s'est réjoui Teniola Aderonke Adedeji, PDG de Pharmarun (Nigeria).

Première lauréate du prix, Pharmarun est une plateforme à la demande qui offre une solution pratique aux médicaments essentiels.

Les quatre lauréats recevront un financement d'un montant total de 90 000 dollars (56 144 943 francs CFA) et un accompagnement dans le mentorat, le réseautage dans les domaines de la santé, de la technologie et des médias, ainsi que dans les droits de propriété intellectuelle.