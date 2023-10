Madagascar: Participation de six ministères à des assises internationales

Le conseil de gouvernement a donné son accord à la participation de six départements ministériels à des assises internationales qui se suivent et ne se ressemblent pas.

Laxenbourg - Saint-Denis

Le ministère de la Justice sera représenté à un atelier de formation sur la lutte contre la corruption prévu du 11 au 13 octobre prochain à Laxenbour.

Cette ville autrichienne sise pas loin de Vienne, abrite d'ailleurs l'Académie internationale de lutte contre la corruption.

Pour sa part, le ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation participera du 10 au 13 octobre, à Saint-Denis - La Réunion, à l'atelier de la Plateforme régionale du Projet RDRM-OI et à la 3ème édition des assises régionales des risques naturels.

L'atelier tombe à pic, à quelques semaines de la saison cyclonique, puisque ledit Projet sur le Renforcement de la résilience et gestion de la réponse aux catastrophes dans la Région de l'Océan Indien, y compris à Madagascar.

Kinshasa - Port-Louis

Le conseil de gouvernement a également donné son feu vert à la participation du ministère du Travail, de l'Emploi, de la Fonction Publique et des Lois Sociales à la 7ème conférence ministérielle du dialogue sur les migrations en Afrique Australe (MIDSA) du 03 au 06 octobre à Kinshasa, en République Démocratique du Congo ; et à la réunion tripartite sur le « Partenariat pour la mobilité des compétences dans la Région de l'Océan Indien, les 05 et 06 octobre à Port-Louis - Maurice.

%

Paris -Copenhague

De son côté, le ministère de l'Education Nationale se rendra du 18 au 19 octobre à Paris, pour la première réunion ministérielle mondiale de la Coalition pour l'Alimentation Scolaire.

Participation du même ministère le 06 octobre à Copenhague - Danemark à l'événement « Forger l'avenir ».

Toulouse - Kampala

Quant au ministère des Transports et de la Météorologie, il sera de la partie à la 129ème Assemblée générale de l'Association Internationale des Transporteurs Aériens Francophones (ATAF) qui aura lieu le 14 octobre à Toulouse.

And last but not least, participation du ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène à la 2ème Conférence des Régulateurs en Eau et de l'Assainissement en Afrique qui s'est tenu du 03 au 05 octobre dernier à Kampala - Ouganda.