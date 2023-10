Congo-Brazzaville: Biodiversité - Douze nouveaux sites en attente d'approbation

Parmi les points inscrits à l'ordre du jour du deuxième atelier du groupe de coordination nationale du projet Zones clés pour la biodiversité, qui s'est ouvert le 5 octobre à Brazzaville, figure l'examen des douze nouveaux sites des zones clés pour la biodiversité.

Dans son discours prononcé à l'ouverture des travaux, la ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, Arlette Soudan Nonault, a déclaré que ces assises auront pour mission, entre autres, d'approuver les douze sites clés de la biodiversité dans les prochaines semaines en vue de leur intégration officielle dans la base de données mondiales.

Par ailleurs, elle a relevé que l'organisation de cet atelier précède de quelques semaines, la tenue du sommet des trois bassins forestiers tropicaux à Brazzaville. « Les résultats de vos travaux apporteront sans nul doute une contribution, sous une forme ou une autre, aux travaux du sommet et nourriront les échanges régionaux et intercontinentaux à venir sur les questions relatives à la biodiversité et les zones clés pour la biodiversité », a-t-elle insisté.

Les zones clés pour la biodiversité, a-t-elle poursuivi, sont reconnues pour leur contribution significative au maintien et à la persistance globale de la biodiversité. Le Congo, pays du Bassin du Congo, a-t-elle précisé, est considéré comme pays à fort potentiel en biodiversité ; et c'est naturellement juste qu'il bénéficie d'un intérêt particulier dans le cadre des initiatives visant la caractérisation et le classement de ces zones.

Notons que les membres du WCS ; l'ambassadeur des USA ; le représentant du Pnud et les autres partenaires du système des Nations Unies ont pris part à cet atelier.