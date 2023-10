Congo-Kinshasa: Réseau des femmes leaders africaines - Danièle Sassou N'Guesso préside la branche Congo

La branche Congo du Réseau des femmes leaders africaines « African women leaders Network » (AWLN) que préside Danièle Sassou N'Guesso a été mise en place en marge des travaux de la cinquième retraite intergénérationnelle de cette plateforme continentale, tenus les 30 septembre et 1er octobre à Kintelé.

Comportant vingt-quatre membres à sa création, la branche congolaise va travailler en s'appuyant sur les six piliers de l'AWLN et en accompagnant le gouvernement dans sa lutte contre la pauvreté ainsi que la promotion d'un développement inclusif.

« Il nous reste encore d'énormes efforts à fournir en faveur d'une plus grande participation des femmes aux postes de direction », s'est engagée Danièle Sassou N'Guesso.

Selon elle, cette plateforme représente un outil formidable qui leur permettra d'identifier les femmes leaders souhaitant s'engager de façon à enclencher un cercle vertueux de motivation.

Ce qui poussera les autres femmes désireuses, elles aussi, d'accéder à des postes de responsabilités de s'engager. « Cette retraite qui représente l'ADN même du réseau nous a permis, grâce au leadership des jeunes, d'identifier les jeunes filles, leur parcours professionnel et académique pour préparer la génération des femmes leaders du Congo de demain », a poursuivi la présidente de l'AWLN Congo.

Porté sur les fonts baptismaux par les femmes de tous les secteurs et de toutes les générations confondues, en juin 2017 à New York, aux Etats-Unis d'Amérique, l'AWLN est une plateforme continentale visant à promouvoir et à renforcer les capacités de leadership des femmes africaines. Soutenu par la commission de l'Union africaine (UA), les Nations unies et la République d'Allemagne, il s'est, dès 2018, structuré sur six piliers fondamentaux, notamment la bonne gouvernance, le leadership des jeunes, les finances et l'entrepreneuriat, la paix et la sécurité, l'agriculture, l'environnement et la mobilisation sociale.

« Ce sont-là des thématiques très importantes qui permettent d'inscrire de façon très harmonieuse la question des femmes au sein des cadres réglementaires internationaux et nationaux, à l'instar des Objectifs de développement durable, de l'agenda 2063 de l'UA et du Plan national de développement 2022-2026 en cours d'exécution en République du Congo », a déclaré Danièle Sassou N'Guesso.

Placée sur le thème « Exploiter le dividende démographique des jeunes femmes africaines... », la retraite du Congo s'est déroulée en présence de la marraine de l'AWLN, l'ancienne présidente du Liberia, Ellen Johnson Sirleaf, de la présidente de la République démocratique et fédérale d'Ethiopie, Sahle-Work Zewde, et de l'ancienne présidente de la Centrafrique, Catherine Samba-Panza.

L'un des temps forts de cette rencontre a été la remise au président congolais, Denis Sassou N'Guesso, du trophée de la masculinité positive.

« Il est vrai que mon combat en faveur de l'émancipation de la femme a toujours été très clair : libérer le potentiel endogène, valoriser nos forces et oeuvrer au quotidien à l'amélioration des conditions de vie des femmes africaines...Dans ces moments d'incertitude, mes rêves pour la femme africaine sont vastes et audacieux... », a conclu la présidente de l'AWLN Congo.