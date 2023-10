Angola: Les États-Unis ont alloué environ deux millions de dollars pour lutter contre le Covid-19 en Angola

Luanda — Le Gouvernement des États-Unis d'Amérique a déboursé, au cours des trois dernières années, environ deux millions de dollars pour soutenir la République d'Angola, dans la prévention et la lutte contre la pandémie de COVID-19.

Le montant a été alloué pour l'acquisition de matériel de soutien des techniciens de laboratoire angolais, d'équipements pour la détection des maladies et la mise en oeuvre de programmes d'assurance qualité.

Ce montant a également permis de distribuer plus de 20 000 tests et matériels de prélèvement d'échantillons, de former 420 techniciens aux procédures de biosécurité et aux tests COVID-19 à travers le pays.

L'information a été rendue publique jeudi par la ministre-conseillère de l'ambassade des États-Unis en Angola et de Sao Tomé et Principe, Mea Arnold, soulignant que cette assistance à l'Angola visait à garantir la qualité des diagnostics.

La diplomate a fait cette déclaration lors de la cérémonie de clôture du « Projet du Groupe de travail international pour répondre à la pandémie de COVID-19 du Réseau africain d'épidémiologie de terrain (AFENET) ».

Au cours de cette période, a-t-elle expliqué, des systèmes d'information ont également été mis en place dans deux laboratoires, ce qui a permis d'organiser la gestion et la rapidité de livraison des résultats des tests et de décontaminer 375 laboratoires pour la sécurité des techniciens.

Mea Arnold a ajouté que du matériel scientifique pour les tests futurs avait également été donné, dix laboratoires et 17 sections de tests moléculaires avaient été inscrits dans des programmes externes d'assurance qualité.

Selon elle, tout ce soutien a renforcé la fiabilité des résultats des tests, améliorant le contrôle de la pandémie de COVID-19 et la capacité du laboratoire national à répondre à d'autres maladies émergentes.

Selon la ministre-conseillère de l'ambassade des États-Unis en Angola, le projet a été un succès car il a bénéficié de la collaboration de tous les partenaires des laboratoires, en mettant l'accent sur ceux de Principa, de la région de Benguela, certains civils et militaires.

« Même si ce projet s'est terminé avec succès, le gouvernement américain reste déterminé à soutenir le ministère de la Santé dans l'identification et la réponse aux urgences de santé publique », a-t-elle souligné.

C'est pourquoi, a-t-elle poursuivi, les États-Unis d'Amérique continueront à collaborer avec les institutions gouvernementales, les acteurs et partenaires internationaux pour améliorer la santé de tous les Angolais.

À son tour, la directrice nationale de la santé publique, Helga Freitas, a reconnu le soutien technique et financier fourni par les agences américaines et dans la promotion d'actions pour une réponse plus rapide à la pandémie, efficace et fondée sur des preuves.

La responsable angolaise a souligné l'importance de former les pays pour prévenir, se préparer et répondre aux pandémies et épidémies, dont la surveillance en laboratoire constitue une capacité fondamentale.

Elle a souligné que cela permettra aux systèmes de santé de répondre aux urgences de santé publique, conformément aux conditions énoncées dans le Règlement sanitaire international.