Angola: La corruption en tant que phénomène réduit les ressources de l'État

Talatona — Le secrétaire d'État chargé de l'évaluation civile et maritime, Emílio Londa, a considéré jeudi, à Luanda, la corruption comme un fléau qui réduit les niveaux de ressources dont dispose le Gouvernement pour exécuter les politiques de développement du pays.

Le responsable a fait cette déclaration lors de la conférence sous le thème "Corruption et infractions concrètes", en faisant la promotion du Port de Luanda, le considérant comme l'un des plus grands risques qui menacent le processus de développement du pays et dont le combat doit être l'un des priorités de mise en oeuvre de l'État.

Emílio Londa a déclaré que la corruption fausse les incitations à d'excellentes performances et détruit le système méritocratique.

"La lutte contre la corruption doit être une priorité pour l'Etat", a-t-il expliqué.

Dans ce sens, il a affirmé que le pays peut progresser en luttant contre les niveaux dans tous les sens.

Selon Emílio Londa, le port présente dans son manuel un ensemble de règles et de procédures pour que tout ce qui implique des actions opérationnelles, financières, de contrôle et de stratégie au sein des entreprises suive des règles préalablement écrites.

Au sein des entreprises, a-t-il expliqué, dans les processus des organes de contrôle et de surveillance des domaines d'audit, on s'efforce d'établir dans toutes les entreprises un moyen de garantir que la corruption puisse être combattue et prévenue au sein même de l'entreprise.

%

Il a fait savoir qu'en cas de défaillance des mécanismes, ils doivent recourir à l'appui de différents organismes tels que l'IGAE, le PGR et tout autre organisme.

À son tour, le président du conseil d'administration de la compagnie portuaire de Luanda, Alberto Bengue, a déclaré que cette conférence avait été créée pour développer des actions de transparence, détection, répression de la corruption, ainsi que discipliner le comportement des travailleurs portuaires, à travers la promotion d'éthique et de transparence.

Alberto Bengue a souligné que les mesures de lutte contre la corruption doivent promouvoir l'implication de l'ensemble de la communauté.

À cet effet, il a déclaré qu'en interne, l'intention est d'impliquer tous les employés du Port de Luanda dans la prévention de la corruption et la discipline du comportement des travailleurs, en promouvant l'éthique et la transparence.

L'événement visait à promouvoir l'implication des travailleurs du port de Luanda dans la prévention, la détection et la réprimande de la corruption, en améliorant les connaissances, la formation et les pratiques institutionnelles en termes de transparence et d'intégrité.