Congo-Kinshasa: Beni - Une vingtaine de leaders communautaires formés sur la lutte contre la désinformation

Plus de leaders communautaires et autorités locales de la commune de Mulekera, ville de Beni (Nord-Kivu) ont été formés, du 3 au 4 octobre, sur la lutte contre la désinformation et la détection précoce des risques de conflits.

A l'initiative du consortium Pamoja, cette session s'est inscrite dans le cadre du projet « Tujenge » (Traduisez en français : construire).

Ce projet entend impliquer les participants dans la consolidation de la paix et la cohésion sociale dans leur milieu.

Cette formation a été motivée par les dégâts que cause la désinformation dans la commune de Mulekera, l'une des communes les plus chaudes de la ville de Beni.

« Nous avons travaillé avec les leaders communautaires pour contrer la désinformation en impliquant les leaders pour la détection et surtout la désinformation pour détecter les bonnes informations. Les leaders doivent bien comprendre et détecter les informations et les conflits inhérents pour trouver des bonnes solutions à ces conflits », a rapporté la coordonnatrice du consortium Pamoja, Faila Kataliko.

Pour certains participants, cette formation a été la première expérience.

« Ça nous a vraiment beaucoup instruit. Nous avons reçu des informations dont nous n'avions pas. Maintenant, ça nous a en tout cas changés. Je compte devenir un bon leader, une personne qui sait communiquer des informations qui sont réelles. Je suis maintenant un bon informateur qui doit véhiculer des bons messages, des bonnes informations qui viennent directement de la source », a témoigné l'un des leaders communautaires de Beni, Promesse Madova Kasereka.

Au terme de cette formation de deux jours, les participants ont été invités à mettre en pratique les enseignements reçus.