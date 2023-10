Maroc: Coupe du monde 2030 - Le Maroc, l'Espagne et le Portugal co-organisateurs du centenaire de la compétition

Le Maroc enfin récompensé de ses efforts. Le Conseil de la Fédération internationale de football association (Fifa) a retenu à l'unanimité le Maroc, l'Espagne et le Portugal comme candidature unique pour l'organisation de la Coupe du monde 2030 après les Etats-Unis, le Canada et le Mexique en 2026.

Pari gagné pour le Maroc qui deviendra ainsi le deuxième pays africain à abriter les rencontres de la Coupe du monde après l'Afrique du Sud en 2010. Cette décision est une forme de reconnaissance de la place qu'occupe ce pays dans l'organisation des grands rendez-vous footballistiques sur le continent.

La Coupe du monde 2030 a un caractère particulier en ce qu'elle coïncide avec le centenaire de cette fête du football planétaire créée en 1930 en Uruguay.

Pour célébrer de manière la plus appropriée le centenaire de la Coupe du monde de la Fifa, dont la première édition s'est déroulée en Uruguay en 1930, un accord entre les confédérations européenne, africaine et sud-américaine prévoit également que trois rencontres aient lieu à Montevideo, en Uruguay, à Buenos Aires, en Argentine et à Asuncion au Paraguay.

Le premier de ces trois matches se jouera dans le mythique stade Estàdio Centenàrio de Montevideo où tout a commencé.

« Deux continents, l'Afrique et l'Europe unis non seulement dans la célébration du football, mais aussi dans une cohésion sociale et culturelle unique. Quel beau message de paix, de tolérance et d'inclusion ! En 2030, nous aurons une empreinte mondiale unique, trois continents, l'Afrique, l'Europe et l'Amérique du sud, six pays, l'Argentine, l'Espagne, le Maroc, le Paraguay, le Portugal et l'Uruguay accueillant et unissant le monde tout en célébrant ensemble le beau jeu le centenaire de la Coupe du monde », a expliqué Gianni Infantino, le président de la FIFA.

De son côté, Sa Majesté le roi Mohammed VI a adressé ses félicitations au Royaume d'Espagne et à la République du Portugal tout en réitérant l'engagement du Royaume du Maroc à travailler en parfaite synergie avec les instances en charge du dossier dans chacun des pays hôtes.