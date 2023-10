Congo-Kinshasa: Zina Hope demain sur scène pour le 2e Apéro-concert

Après sa prestation la semaine dernière au Ponton Miziki festival, la chanteuse et interprète congolaise, Zina Hope, l'une des étoiles montantes de la world music et particulièrement du Rock n'roll à Pointe-Noire, remonte sur scène le 6 octobre au Jaipur, à la Côte sauvage, pour son 2e apéro-concert.

Le public qui a vibré avec la musique de Zina Hope au Ponton Miziki festival, grand évènement culturel organisé par l'Institut français du Congo (IFC) à Pointe-Noire, du 30 septembre au 1er octobre à la Côte sauvage, va pouvoir la retrouver sur scène au Jaipur sea lounge restaurant (ex lagon bleu).

Ce rendez-vous avec l'artiste entre dans le cadre du concept intitulé « Apéro-concerts avec Zina Hope », initié par cette dernière en vue de promouvoir la musique live dont elle est une habituée. Parlant dudit concept, lancé le 15 septembre dernier, elle a expliqué : «J'invite des artistes à me rejoindre sur scène pour exprimer leur talent ». L'entrée aux apéro-concerts, qui auront lieu deux fois chaque mois, est gratuite.

Révélée par son célèbre titre «Chez moi j'ai des bananes» (qui passe sur les médias de la place et est disponible sur YouTube et les réseaux sociaux) sorti en 2018, année qui marque aussi le début de sa carrière musicale, Zina Hope est une amoureuse de la world music.

L'artiste voue aussi un grand amour au Rock n'roll, un style qui n'est plus vraiment consommé au Congo mais qui a beaucoup accroché et fait bouger le public lors du Ponton Miziki festival où elle s'est produite en concert live le 1er octobre dernier.

La chanteuse, une des rares qui restent naturelles et se produit sans artifices ni maquillage, a mis le chaud dès sa montée sur scène, avec une chanson Rock, une reprise de «Brio», un des titres du groupe Big Soul, qui a directement mis le public dans le bain du festival.

Poursuivant avec ses titres, elle a proposé du reggae avec Papa irresponsable (appel à la responsabilité), de la pop avec Un reste de 3 pièces (raconte le quotidien des mamans vivant dans des conditions assez difficiles et qui ont l'espoir de voyager, d'aller à l'extérieur pour trouver une vie meilleure).

Le public a encore consommé du Rock n'roll avec Rest in peace (hommage aux proches disparus, partis trop tôt) et Allumez les bougies très redemandés par le public.

Les chansons de Zina Hope, jugées originales, sont l'oeuvre de toute une équipe comme elle l'a indiqué : «J'accorde beaucoup d'importance à mes textes qui déplaisent parfois parce qu'ici les gens adorent s'amuser, écouter des bêtises. Mais l'artiste c'est celui qui sait passer aussi des messages importants même si cela peut déranger. J'ai la chance d'avoir un auteur compositeur qui m'écrit les textes en fonction des thèmes que je propose. Après on travaille avec mon équipe, je mets les mélodies et on ajoute tout le reste».

D'après le public, Zina Hope a offert un beau concert renforcé par la touche particulière et la gestuelle de son guitariste Claude Panzou.

Ce résultat satisfaisant, a confié l'artiste, est le fruit de beaucoup d'heures de travail et également de la bonne organisation de l'évènement.

La chanteuse s'est dite très heureuse d'avoir été choisie par l'IFC pour pouvoir s'exprimer au Ponton Miziki festival (son deuxième grand évènement culturel, après sa participation à la 19e édition du festival international des musiques et des arts N'sangu Ndji-Ndji en juin dernier à Loango dans le département du Kouilou) et «sa plus grande scène», a-t-elle souligné toute joyeuse.

A la question de savoir si elle pense aller loin avec le Rock n'roll au Congo, la chanteuse reste optimiste : «Vu la réaction du public lors de ma prestation à ce festival, je pense que j'ai toutes les chances de mon côté.

C'est vrai que le rock n'est plus vraiment consommé au Congo, mais il y a des amoureux du rock dans le pays. Certes que ce n'est pas la majorité mais il y a un public restreint qui écoute ce genre de musique». Par ailleurs, Zina Hope entend relancer, dans peu de temps, son projet d'album mis en stand-by depuis un moment : «Je retourne en studio pour mixer les chansons et finir l'album».

Notons que Zina Hope a déjà un EP virtuel intitulé Hope (espoir) composé de 7 titres purement acoustiques (voix guitare) qui est disponible sur SoundCloud (plate-forme de distribution audio en ligne) et qu'après le 6 octobre, le prochain apéro-concert est prévu pour le 20 octobre.