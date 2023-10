Afrique: Errachidia - La promotion de l'investissement au centre d'une rencontre préparatoire au Forum parlementaire des régions

Errachidia — Le rôle de la région dans la promotion de l'investissement a été au centre d'une Journée d'étude organisée, jeudi à Errachidia, en prélude du 5ème Forum parlementaire des régions prévu décembre prochain.

Cette rencontre préparatoire a été marquée par la participation du président de la Chambre des Conseillers, Enaam Mayara, du wali de la région de Drâa-Tafilalet, gouverneur de la province d'Errachidia, Yahdih Bouchaab, du président du Conseil de la région de Drâa-Tafilalet, Hro Abrou, d'élus, d'acteurs économiques et représentants de la société civile.

Le programme de cette journée a été rythmé par de nombreux moments d'échange et de débat, avec des conférences, des exposés et des dialogues sur le rôle de la région en tant qu'acteur dans la promotion de l'action économique et de l'investissement ainsi que sur la nouvelle charte de l'investissement et les particularités de la région.

Intervenant à l'ouverture de cet évènement, M. Mayara a indiqué que la région de Drâa-Tafilalet a été choisie comme première étape, parmi trois régions, pour recueillir l'opinion des acteurs locaux sur les normes adoptées dans la répartition régionale des investissements publics et le rôle de la région dans la promotion de l'investissement, et ce dans le cadre d'une journée d'étude préparatoire au 5ème Forum parlementaire des régions, qui se tiendra en décembre sous le thème "Stimulation de la croissance économique à travers les zones territoriales".

"Le thème choisi pour cette 5ème édition est une reconnaissance des efforts déployés pour le renforcement du rôle de la région dans le développement économique et la mise en place de nouvelles mesures visant à promouvoir l'investissement au niveau régional, conformément à la nouvelle Charte nationale de l'investissement", a-t-il souligné.

Placé sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, le forum parlementaire des régions s'inscrit dans le cadre de l'intérêt porté par la Chambre des Conseillers à la question de la régionalisation avancée, et de son action soutenue en faveur du développement du système de gouvernance territoriale et la réduction des disparités territoriales, a ajouté M. Mayara.

De son côté, le président du Conseil de la région de Drâa-Tafilalet a indiqué que cette rencontre constitue l'occasion d'échanger autour des mesures et actions permettant d'accélérer le développement de la région de Drâa-Tafilalet, notamment à travers l'investissement dans les secteurs stratégiques.

M. Abrou a ajouté que cette réunion est aussi l'occasion d'aborder les potentialités et les atouts de la région, notamment dans le secteur agricole (palmier dattier), et de faire un focus sur les défis et les obstacles ainsi que sur la stratégie et les projets de la région pour promouvoir le développement et l'investissement.

En marge de cette journée, les participants ont effectué une visite au Salon international des dattes au Maroc (SIDATTES), dont la 12ème édition s'est ouverte mardi à Erfoud (Province d'Errachidia) avec la participation de plus de 230 exposants du Maroc et d'ailleurs.