Seychelles: Le 10e dialogue politique entre les Seychelles et l'UE progresse dans plusieurs domaines de coopération

Les Seychelles et l'Union européenne (UE) ont convenu de renforcer leur coopération dans les domaines de la sécurité maritime, de la gestion durable des océans, de la pêche et du commerce, entre autres, lors du 10e dialogue politique.

Selon le ministère des Affaires étrangères des Seychelles, le dialogue politique Seychelles-UE a eu lieu jeudi à Eden Bleu, coprésidé par le ministre des Affaires étrangères et du Tourisme, Sylvestre Radegonde, et le nouvel ambassadeur de l'UE aux Seychelles, Oskar Benedikt.

Dans sa déclaration, M. Radegonde a déclaré : « Le dialogue lui-même a servi de plate-forme pour des échanges ouverts et constructifs sur un large éventail de questions, allant de la coopération politique et du développement économique à la durabilité environnementale et au progrès social. Cela nous a permis de renforcer nos liens, d'approfondir notre compréhension et de trouver un terrain d'entente sur des questions d'importance régionale et mondiale. »

Il a déclaré qu'en conséquence, les Seychelles et l'Union européenne ont forgé une alliance remarquable, liée par un engagement en faveur de la démocratie, des droits de l'homme et de l'État de droit.

"Notre partenariat a donné des résultats fructueux dans divers domaines, tels que le commerce et les investissements, la coopération en matière de sécurité, le renforcement des capacités et le développement durable. Ensemble, nous avons travaillé pour promouvoir la paix, la stabilité et la prospérité dans notre région et au-delà", a-t-il ajouté.

De son côté, l'ambassadeur Benedikt a déclaré que l'UE et les Seychelles sont des partenaires proches depuis de nombreuses années, se soutenant mutuellement.

"Je suis reconnaissant que nous ayons eu une fois de plus un échange fructueux et honnête. L'UE et ses États membres restent des partenaires clés pour les Seychelles, en termes de tourisme, d'investissements et de commerce, de pêche, de sécurité maritime et de protection de l'océan et de ses ressources. "Nous avons fait le point sur les progrès de notre coopération dans ces domaines, sur la base de nos accords communs et de nos valeurs communes d'État de droit et de démocratie, de multilatéralisme et de droits de l'homme", a-t-il ajouté.

Les deux parties ont reconnu l'impact positif de l'Accord de partenariat pour la pêche durable (SFPA) sur l'industrie de la pêche des Seychelles, le développement de l'aquaculture et le développement des infrastructures de pêche artisanale. L'UE est le principal marché pour les exportations de poisson des Seychelles.

Les Seychelles et l'UE ont réitéré leur ferme engagement à continuer de prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN) et à accueillir les inspecteurs des pays de l'UE dans les inspections effectuées en mer et au port.

Ils ont également convenu de continuer à renforcer leur coopération dans le cadre de la Commission des thons de l'océan Indien (CTOI) en faveur d'une pêche durable.

L'UE a salué l'acceptation par les Seychelles de l'accord de l'Organisation mondiale du commerce sur la discipline des subventions à la pêche préjudiciables dans le monde entier, en tant qu'initiative clé pour promouvoir la durabilité des ressources océaniques au niveau mondial.

Les Seychelles ont été félicitées pour avoir adopté des objectifs audacieux en faveur d'océans plus sains, en particulier leur engagement à protéger 50 pour cent de leurs herbiers marins d'ici 2025 et 100 pour cent d'ici 2030, après avoir déjà l'une des plus grandes zones marines protégées au monde.

L'UE a également salué la création du Fonds pour l'environnement maritime dans le cadre du SFPA, qui sera financé par l'UE et contribuera à rendre les eaux des Seychelles plus propres.

Les deux parties ont pris note des actions mises en oeuvre dans le cadre du programme d'appui à l'Accord de partenariat économique (APE) en faveur de la diversification économique, du soutien aux petites et moyennes entreprises et de la facilitation des opérations douanières.

Ils ont également reconnu et salué la modernisation des opérations de Port Victoria avec l'introduction d'un système complet d'information de gestion soutenu par l'UE.

L'UE a réaffirmé son engagement à continuer de travailler avec les Seychelles et sa volonté de fournir une assistance technique en matière de gouvernance fiscale. Cela est fait en tenant compte des préoccupations des Seychelles concernant les conséquences de leur note globale de « partiellement conforme » par le Forum mondial sur la transparence et l'échange d'informations à des fins fiscales.

Les deux parties ont également confirmé leur détermination à continuer à travailler ensemble pour la mise en oeuvre de l'Agenda 2030 des Nations Unies et des objectifs de développement durable comme référence pour un avenir plus sûr, plus propre, plus juste et plus prospère.