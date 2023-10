Congo-Kinshasa: Ponton Miziki - Conquering Lions a livré un concert époustoufflant

Il y a quelques jours, l'Institut Français du Congo(IFC) organisait son premier festival dans la ville de Pointe-Noire « Ponton Miziki » avec à l'affiche un programme pour le groupe de reggae Conquering Lions.

Ce concert a attiré un grand nombre de gens venu pour écouter les morceaux de ce groupe devenu emblématique.

Organisé dans un cadre idyllique au bord de la mer, le concert a affiché complet.

Le groupe Conquering Lions débarque sur scène avec une énergie de feu et ses musiciens sont prêts pour un show plus rôdé et authentique que jamais.

Dès l'entame, le groupe dévoile en nuances tout en échos et résonances ses plus beaux morceaux.

Ce concert a eu un impact culturel et médiatique significatif. Il a contribué à renforcer la réputation de Reggae et de ce groupe en tant que groupe international et a laissé une marque indélébile dans l'histoire de la musique.

Pendant ce concert, le public a observé alors la brillance dans leurs regards échangés, leur complicité entre calme et volupté, leurs accélérations de virtuosité...

En effet, le groupe Conquering Lions était l'une des performances les plus impressionnantes du festival Ponton Miziki, il a déployé son attirail de sons plus riches les uns que les autres en une fulgurante envolée électro limpide et grandiose.

Comme un bon vin, ce groupe a mûri et la qualité de sa performance confirme qu'il continuera à faire bouger le public pendant un long moment.

Ce groupe a donné au public tout ce qu'il souhaitait. Des morceaux les plus célèbres aux moins connus.

En effet, ils ont joué des incontournables de leur musique, comme « Gâna mbongo », « Kimpa Vita » et bien d'autres.

Quand les premiers sons sont parvenus aux oreilles de la foule, tout le monde a commencé à les acclamer.

Ces musiciens savent manier les sons comme personne d'autre.

Quant à Patrick Bikoumou, le leader du groupe et le principal chanteur, un coup de hanche, un regard, et sa main vers la foule suffisent à faire voir en lui l'homme, la reggae-star qu'il est devenu.

Il suffit d'un rien, d'un simple geste pour faire parler de lui.

À chacun de ses morceaux, ce n'est pas seulement la chanson que le public salue, mais toute la performance et son timbre vocal qui met tout le monde d'accord.

Notons qu'écouter un disque ou un mp3, c'est bien, mais pas assez pour ressentir le vrai, le direct.

Ce concert a été un moment d'échange entre public et artistes en mouvement.

Cette première édition du festival Ponton Miziki a attiré une audience massive et le rendez-vous est pris pour l'année prochaine.