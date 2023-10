Maroc: Accueil par le Maroc des Assemblées annuelles BM-FMI - Une reconnaissance du progrès réalisé par le Royaume ces deux dernières décennies (ministre)

Rabat — L'accueil par le Maroc des Assemblées annuelles du Groupe de la Banque mondiale (BM) et du Fonds monétaire international (FMI), en octobre, constitue une reconnaissance du progrès réalisé au cours des deux dernières décennies par le Maroc sur les plans démocratique, social et économique, a affirmé, jeudi à Rabat, la ministre de l'Économie et des Finances, Nadia Fettah.

Le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, a indiqué, lors d'un point de presse tenu à l'issue du Conseil de gouvernement, que Mme Fettah, qui a présenté au Conseil les préparatifs de ces Assemblées, a également souligné que l'accueil de cet événement par le Maroc se veut "une reconnaissance de la résilience du Royaume face aux crises, qui s'est manifestée dans la gestion du séisme qui a frappé notre pays".

En outre, la ministre a mis en avant les atouts ayant permis au Maroc d'accueillir ces assemblées, notant que "le Royaume est une terre d'accueil, de rencontres et de discussions autour de sujets de grande importance".

Les infrastructures du Maroc, son expérience, sa stabilité, et ses initiatives lui ont permis d'être un partenaire fiable, responsable et engagé à relever les défis mondiaux, a-t-elle soutenu.

Mme Fettah a également relevé que les préparatifs de ces assemblées se sont poursuivis ces derniers mois, avec une forte contribution des autorités marocaines, rappelant que le site "Bab Ighli", qui a accueilli la COP-22 et le sommet "Africités", a été choisi pour abriter cette grande manifestation.

L'évènement verra la participation de plus de 12.000 participants de haut niveau, y compris des ministres de l'économie ou/et des finances, des présidents directeurs généraux des institutions internationales régionales et provinciales, du secteur privé, des experts et académiques, ainsi que des représentants des organisations non gouvernementaux internationaux ou locaux, en plus des médias nationaux et internationaux, a fait savoir Mme.Fettah.

Elle a, en outre, assuré que ce rendez-vous sera marqué par la tenue de différentes activités, dont des conférences, des réunions bilatérales et multilatérales, et des activités culturelles et scientifiques.